Emekliye 75 bin TL ödeme! Kimliği ile PTT şubelerine başvuru yapana verilecek! Milyonlarca borçlu için belli oldu
Az önce duyuru yapıldı! Kredi borcunu kapatmak isteyen emeklilere güzel haber geldi. En yakın PTT şubesinden başvuru yapılabilecek. Kimliğiniz ile birlikte PTT şubelerine giderek başvurunuzu yapabilir ve anında 75 bin TL ödeme alabilirsiniz. Başlatılan kampanya ile PTT, borçları yüzünden zor durumda kalan vatandaşlara destek oluyor. Peki PTT'nin emekli kampanyası nedir, kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT kredi çekme şartları neler? PTT üzerinden sunulan emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlarımız başvuru işlemlerine haberimizin devamında ulaşabilir. İşte detaylar...
11.02.2023 11:32 - Son Güncelleme: 11.02.2023 11:32
Eğer PTT şubesine gitmekle vakit harcamak istemiyorsanız online olarak da başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapmak için akıllı telefonunuza PTT mobili indirdikten sonra sisteme giriş yaparak kredi başvurusu yapabilirsiniz.