2024 ASGARİ 15 BİN TL'Yİ AŞACAK! Memur maaşındaki artış asgari ücrete referans olur mu? Masada hangi formüller var?

Milyonlar şimdiden asgari ücreti konuşmaya başladı. Konfederasyonlar da yapılacak toplantılar öncesi hazırlıklar için kolları sıvadı. Hem gelen açıklamalar hem de veriler, zam senaryolarını ortaya koyuyor. Peki 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Masada hangi formüller var? İşte detaylar...
Yılın sonuna yaklaşılırken, 8 milyona yakın asgari ücretlinin heyecanlı bekleyişi başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları Aralık ayının gelmesiyle start alacak ancak şimdiden hazırlıklar için kollar sıvandı.
Hem işçi hem işveren tarafı; verileri, beklentileri değerlendirip masaya taşıyacağı talepleri, teklifleri hazırlayacak.
SÖZ ASGARİ ÜCRETLİLERDE
Komisyonda işverenleri TİSK, işçileri ise Türk-İş temsil edecek.
TİSK henüz kamuoyuna konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı.