2024 ASGARİ 15 BİN TL'Yİ AŞACAK! Memur maaşındaki artış asgari ücrete referans olur mu? Masada hangi formüller var?

Milyonlar şimdiden asgari ücreti konuşmaya başladı. Konfederasyonlar da yapılacak toplantılar öncesi hazırlıklar için kolları sıvadı. Hem gelen açıklamalar hem de veriler, zam senaryolarını ortaya koyuyor. Peki 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Masada hangi formüller var? İşte detaylar...