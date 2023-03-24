Emekliye %70 İNTİBAK ZAMMI! SSK Bağkur'luya 7.500 TL + 1.300 TL ilave artış gelecek mi? 2000-2001-2003-2004-2005-2008 sigortalılar TEK torbada!

Emeklilere yapılan %36 oranındaki ara zamla birlikte en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıktı. Bu gelişmelerle beraberakıllara intibak zammı da geldi. Böylelikle 2000 sonrası emekliler için intibak yasasının bu sene çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Peki, 2023 emekliye intibak zammı gelecek mi? İşte merak edilenler...