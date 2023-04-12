Emekliye %70 intibak zam tablosu çıktı! 2000-2003-2005-2007-2008 sigortalılara 1.299 TL ilave! Maaşlar tek kesede eşitlenecek! 2 hafta sonra...

Milyonlarca emekli, intibak ile ilgili son gelişmeleri sıkı bir şekilde takip ediyor. Bu bağlamda, 'Emekli intibakta son durum ne?' sorusu arama motorları üzerinden bir hayli araştırılmaya başlandı. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için Meclis süreci bekleniyor. İşte tüm detaylar haberimizde...