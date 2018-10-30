Emeklilere büyük müjde! Sorunları çözecek 7 yasa yolda

-Emeklilerde belirlenen en düşük aylığın 2019 ile 2022 yılları arasında yeni düzenlemeyle yükseltilerek refah payının artması; bu Kanun Teklifiyle de günümüz koşullarında halen 850 lira gibi düşük ve yetersiz bir aylıkla geçinmeye çalışan emeklilerimizin en düşük aylık tutarlarının; 2019 yılı için bin 200 Lira, 2020 yılı için bin 400 lira, 2021 yılı için bin 600 Lira olmak üzere 2022 yılı ve sonrasında ise en az asgari ücret tutarında belirlenmesi isteniyor.