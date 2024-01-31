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Emekliye %6,84'lük yeni zam hesabı çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur, işçi emeklisine %4 ek zamsız 11,218.2 TL maaş geldi

Ocak ayına ilişkin enflasyon beklentileri AA Finans tarafından yapılan ankette netleşti. Ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,84 artacağını öngörerek ilk tahmin verisini paylaştı. Bu gelişmeyle birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanları, emekli maaşlarını güncellemeye başladı. Peki, Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen tablo haberimizde...

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 17:11 Güncelleme 31 Ocak 2024, 17:12
Emekliye %6,84’lük yeni zam hesabı çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur, işçi emeklisine %4 ek zamsız 11,218.2 TL maaş geldi 1

AA Finans tarafından yapılan ocak ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin ortalaması yüzde 6,84 olarak belirlendi. Bu önemli veri, milyonlarca emekliyi ve genel ekonomik tabloyu yakından ilgilendiriyor. Ocak ayı enflasyon tahminleri, Temmuz ayı emekli maaşlarının belirlenmesi sürecinde önemli bir rol oynayacak.

Emekliye %6,84’lük yeni zam hesabı çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur, işçi emeklisine %4 ek zamsız 11,218.2 TL maaş geldi 2

BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI!

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak enflasyon verilerine yönelik gerçekleştirdiği beklenti anketi sonuçlandı. Ankete katılan 14 ekonomist, ocak ayı enflasyonuyla ilgili beklentilerini paylaştı.

Emekliye %6,84’lük yeni zam hesabı çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur, işçi emeklisine %4 ek zamsız 11,218.2 TL maaş geldi 3

Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Katılımcı ekonomistlerin beklentileri, en düşük yüzde 5,50 ve en yüksek yüzde 8,90 aralığında dağılım gösterdi.

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