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AA Finans tarafından yapılan ocak ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin ortalaması yüzde 6,84 olarak belirlendi. Bu önemli veri, milyonlarca emekliyi ve genel ekonomik tabloyu yakından ilgilendiriyor. Ocak ayı enflasyon tahminleri, Temmuz ayı emekli maaşlarının belirlenmesi sürecinde önemli bir rol oynayacak.