AA Finans tarafından yapılan ocak ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin ortalaması yüzde 6,84 olarak belirlendi. Bu önemli veri, milyonlarca emekliyi ve genel ekonomik tabloyu yakından ilgilendiriyor. Ocak ayı enflasyon tahminleri, Temmuz ayı emekli maaşlarının belirlenmesi sürecinde önemli bir rol oynayacak.
BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI!
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak enflasyon verilerine yönelik gerçekleştirdiği beklenti anketi sonuçlandı. Ankete katılan 14 ekonomist, ocak ayı enflasyonuyla ilgili beklentilerini paylaştı.
Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Katılımcı ekonomistlerin beklentileri, en düşük yüzde 5,50 ve en yüksek yüzde 8,90 aralığında dağılım gösterdi.