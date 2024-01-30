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700 bin kamu işçisine müjde! %14 Puan Refah payı hesabı çıktı, ek zam protokolü imzalandı! 4D, taşerona %32.57 farkla en düşük maaş...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 700 bin işçiyi ilgilendiren bir ek zam protokolünün imzalandığını duyurdu. Bakan Işıkhan, işçilere yönelik bu protokolün detaylarını ve getireceği avantajları paylaştı. Peki, en düşük kamu işçisi maaşı ne kadar? Ek zam protokolü ile neler değişecek? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 07:38 Güncelleme 30 Ocak 2024, 07:38
700 bin kamu işçisine müjde! %14 Puan Refah payı hesabı çıktı, ek zam protokolü imzalandı! 4D, taşerona %32.57 farkla en düşük maaş... 1

Toplu iş sözleşmelerinde yürürlük sürelerinin farklı aylarda başlaması ve enflasyondan kaynaklanan ücret zamları konusunda ortaya çıkan eşitsizlik sorununu gidermek amacıyla önemli bir adım atıldı. Çalışma Bakanı Işıkhan, bu kapsamda yapılan görüşmeler sonucunda Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşması Protokolü'nün imzalandığını duyurdu.

700 bin kamu işçisine müjde! %14 Puan Refah payı hesabı çıktı, ek zam protokolü imzalandı! 4D, taşerona %32.57 farkla en düşük maaş... 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Reşat Moralı Salonu'nda TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile ayrı ayrı düzenlen ek protokol imza törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek katıldı.

700 bin kamu işçisine müjde! %14 Puan Refah payı hesabı çıktı, ek zam protokolü imzalandı! 4D, taşerona %32.57 farkla en düşük maaş... 3

İMZALANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, törendeki konuşmasında, 2023-2024 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Anlaşma Protokolünün 9 Mayıs 2023'te imzalandığını anımsattı.

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