700 bin kamu işçisine müjde! %14 Puan Refah payı hesabı çıktı, ek zam protokolü imzalandı! 4D, taşerona %32.57 farkla en düşük maaş...

Toplu iş sözleşmelerinde yürürlük sürelerinin farklı aylarda başlaması ve enflasyondan kaynaklanan ücret zamları konusunda ortaya çıkan eşitsizlik sorununu gidermek amacıyla önemli bir adım atıldı. Çalışma Bakanı Işıkhan, bu kapsamda yapılan görüşmeler sonucunda Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşması Protokolü'nün imzalandığını duyurdu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Reşat Moralı Salonu'nda TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile ayrı ayrı düzenlen ek protokol imza törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek katıldı.