Başkan Erdoğan açıkladı! Çalışanın boynu bükülmeyecek! 2023 asgari ücrete ARA ZAM sinyali! 2023 Temmuz'da ikinci zamla 11 bin...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması sırasında ikinci zam sinyali birçok kişi tarafından merak edildi. İşte 2023 ara zammı hakkında tüm merak edilenler...
Milyonları ilgilendiren asgari ücretin açıklanmasıyla vatandaşlar derin bir nefes aldı. 8.500 TL olan asgari ücreti açıklayan Başkan Erdoğan ikinci zam için de açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız." ifadelerini kullandı. Bu nedenle sene içerisinde yeni bir zammın yapılacağı tahmin ediliyor. İşte milyonların beklediği asgari ücret hakkında tüm merak edilenler...
ASGARİ ÜCRETE ÇİFTE ZAM
Asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içerisinde yeni bir ara düzenlemenin de yapılacağının sinyalini verdi.
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İŞSİZLİK MAAŞI
Asgari ücret ile işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlara yansıyacak. Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor, ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Halen işsizlik maaşı en az 2 bin 588 lira 40 kuruş, en çok 5 bin 176 lira 80 kuruş. Damga vergisi kesilmiş olarak en az 2 bin 568 lira 75, en çok 5 bin 137 lira 50 kuruş ödeniyor. Yeni asgari ücrete göre işsizlik maaşı en az 4 bin lira, en çok 8 bin liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 3 bin 969 lira, en çok 7 bin 939 lira geçecek.
TAZMİNATLAR
1 Ocak'tan sonra işten ayrılan bir çalışana çalıştığı her yıl için en az 10 bin lira kıdem tazminatı ödenecek. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecek. Her yıl için 9 bin 924 lira verilecek. Asgari ücretlinin ihbar tazminatı da 6 aydan az çalışan için 2 bin 543 liradan 3 bin 931 liraya, 6 ay-1.5 yıl çalışan için 5 bin 87 liradan 7 bin 862 liraya, 1.5-3 yıl arası çalışan için 7 bin 631 liradan 11 bin 794 liraya, 3 yıl ve üstünde çalışan için 10 bin 175 liradan 15 bin 725 liraya yükselecek.