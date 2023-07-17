Emekliye 6.500, memura 7.500 TL ek ödeme tablosu oluştu! %25 kök zam hesabıyla SSK, Bağ-Kur'lu göbek atacak! En düşük 7.500 TL ve üstü maaş alanlar...
Emeklilere müjde! Yeni zam haberiyle birlikte bankalardan ihtiyaç, taşıt, konut kredisi jesti geldi. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğerleri Temmuz ayında özel kampanyalarıyla emeklilere destek oluyor. İster büyük ister küçük ihtiyaçlarınız olsun! En düşük 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 TL'den başlayan ihtiyaç kredisi veriliyor. Vatandaşlar dilerlerse bu tutarı 100 bin TL'ye kadar ihtiyaca göre artırabiliyor. İşte güncel banka banka ihtiyaç, taşıt, konut kredisi kampanyaları ve diğer detaylar...
Emekli maaşı ve memur zammı düzenlemelerinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından yeni duyurular da gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere Temmuz zammı sonrası ilk ödeme memur maaşları için oldu. Yüzde 25 zam müjdesi sonrası bugün de artışlı SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri başladı. Bir yandan da emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kampanyaları dikkatle inceleniyor. Kredi miktarları bin TL'den başlayıp 100.000 TL'ye kadar çıkarken, geri ödeme seçeneklerinde de esneklik sağlanıyor. İşte bankaların güncel kampanyaları...
Emekli ve memurlar ayrıca bankalardan düşük faiz oranları ve uzun vade seçenekleri ile ihtiyaç, taşıt konut kredisi alabilecek. Böylelikle yapılan zamma ek 6.500, 7500 TL gibi ister düşük, 100 bin TL gibi ister büyük tutarlarda kredi çekebilecek. Peki hangi banka, ne kadar kredi veriyor? Geri ödeme nasıl?
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Yapı Kredi'den yapılan açıklama şöyle;
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