Emekliye 6.500, memura 7.500 TL ek ödeme tablosu oluştu! %25 kök zam hesabıyla SSK, Bağ-Kur’lu göbek atacak! En düşük 7.500 TL ve üstü maaş alanlar...

Emekli maaşı ve memur zammı düzenlemelerinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından yeni duyurular da gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere Temmuz zammı sonrası ilk ödeme memur maaşları için oldu. Yüzde 25 zam müjdesi sonrası bugün de artışlı SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri başladı. Bir yandan da emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kampanyaları dikkatle inceleniyor. Kredi miktarları bin TL'den başlayıp 100.000 TL'ye kadar çıkarken, geri ödeme seçeneklerinde de esneklik sağlanıyor. İşte bankaların güncel kampanyaları...