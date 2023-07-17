e-DEVLET Yerinde Dönüşüm projesi başvuru ekranı! Yerinde Dönüşüm başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Depremzede hibe desteği kimlere verilecek?

KREDİ DETAYLARI

Yerinde Dönüşüm projesiyle deprem bölgesinde yaraların hızla sarılacağına işaret eden Özhaseki, "Bakanlığımızın denetiminde yerinde dönüştürülecek konutlara 500 bin lira, iş yerlerine 250 bin lira hibe veriyoruz. Konutlarda 500 bin liradan 800 bin liraya, iş yerlerinde 250 bin liradan 500 bin liraya kadar 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vade ile faizsiz kredi desteği sunuyoruz" bilgisini verdi.