e-DEVLET Yerinde Dönüşüm projesi başvuru ekranı! Yerinde Dönüşüm başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Depremzede hibe desteği kimlere verilecek?
Yerinde Dönüşüm projesine başvuruların bugün itbariyle alınmaya başlanmasıyla birlikte başvuru detayları araştırılır oldu. Proje kapsamında 11 ilde kendi ev ve iş yerlerini yapmak isteyenlere hibe ve faizsiz kredi verilecek. Bakan Özhaseki, "Krediler geri dönüşümü 2 yıl ödemesiz sonra da 10 yıl sıfır faiz olacak. Hiç faiz olmayacak. Neredeyse aylık 3 bin lira gibi çok cüzi bedeli vatandaşlar ödeyecek."dedi. Peki Yerinde Dönüşüm başvuru nasıl yapılır, şartları neler, hangi illerde var? Depremzede hibe desteği kimlere verilecek? İşte e-DEVLET Yerinde Dönüşüm projesi başvuru ekranı!
''Yerinde Dönüşüm başvuru nasıl yapılır, şartları neler, hangi illerde var? Depremzede hibe desteği kimlere verilecek?'' soruları Bakan Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları sonrası gündeme geldi. 2023 Yerinde Dönüşüm projesi başvuru detayları belli oldu. Yıkıcı hasar alan 11 ilde ev ve iş yerini yapmak isteyenlere hibe ve faizsiz kredi imkanı sunuluyor. İşte proje hakkında merak edilenler...
YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızı 22 yerde açtığımız Yapım ve Dönüşüm Ofislerimize bekliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181'den projemiz hakkında bilgi alabilirler" dedi.
YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Yerinde Dönüşüm projesindeki hibe ve kredi desteğine başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Vatandaşlar, Çağrı Merkezi ALO 181'den projeyle ilgili detaylı bilgi alabilecek. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait iki gezici tır da proje hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla bölgede hizmet verecek.
Proje kapsamında kendi evini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlara desteklerin olduğunu aktaran Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm projesiyle deprem bölgesinde kadim mahalle kültürünü koruyor, meydanları, çarşıları, kadim yapıları, tarihi silueti ve değerleriyle 11 şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
KREDİ DETAYLARI
Yerinde Dönüşüm projesiyle deprem bölgesinde yaraların hızla sarılacağına işaret eden Özhaseki, "Bakanlığımızın denetiminde yerinde dönüştürülecek konutlara 500 bin lira, iş yerlerine 250 bin lira hibe veriyoruz. Konutlarda 500 bin liradan 800 bin liraya, iş yerlerinde 250 bin liradan 500 bin liraya kadar 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vade ile faizsiz kredi desteği sunuyoruz" bilgisini verdi.