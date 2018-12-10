Ölüm aylığı hangi durumlarda kesilir?
Anne veya babasından ölüm aylığı alanların haklarını kaybetmemek için dikkat etmesi gereken bazı şartlar var. Ölüm aylığı alan kişilerin bu şartları ihlal etmesi durumunda, aylıkları kesilebiliyor. Peki ama ölüm aylığı hangi durumlarda kesilir? Kimler ölüm aylığı alabilir?
Erkek çocuklarda ölüm aylığı bağlanabilmesi için öğrenci değilse 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Orta öğrenim öğrencilerine 20, yükseköğrenim öğrencilerine ise 25 yaşını dolduruncaya kadar ölüm aylığı ödeniyor. Ortaöğrenimin 20, yüksek öğrenimin de 25 yaşından önce bitirilmesi halinde, ölüm aylıkları bu yaşlar beklenmeden kesiliyor. Kız çocukları evlendikleri anda aylıkları kesilirken, erkek çocuklar öğrencilikleri devam ettiği sürece evlenseler de aylıkları kesilmiyor.
AÇIK LİSEDE OKUYANLARA 20 YAŞINA KADAR YETİM AYLIĞI
Uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretim hizmeti veren açık liseler ortaöğretim kurumları olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla açık liselerde okuyanlar 20 yaşına kadar yetim aylığı alabiliyor. Açık lise kaydını bir dönem donduranlar bu süre için aylık almaya devam edebiliyor.