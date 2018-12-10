Ölüm aylığı hangi durumlarda kesilir?

Anne veya babasından ölüm aylığı alanların haklarını kaybetmemek için dikkat etmesi gereken bazı şartlar var. Ölüm aylığı alan kişilerin bu şartları ihlal etmesi durumunda, aylıkları kesilebiliyor. Peki ama ölüm aylığı hangi durumlarda kesilir? Kimler ölüm aylığı alabilir?

10 Aralık 2018 Pazartesi, 08:16:30 Güncelleme: 08:23:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





