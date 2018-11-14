Emekliye 599 TL zam | Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?
Emekliler Ocak zammı için geçerli olan 4 aylık enflasyon oranını öğrendi. Şimdi iki veri bekleniyor. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.26 çıktı. Peki, bu oranlarla emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
14 Kasım 2018 Çarşamba, 01:24:58 Güncelleme: 08:00:37
Emekliye 599 TL zam | Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?
Emekliye 599 TL zam | Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?
Emekliye 599 TL zam | Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?
Emekliye 599 TL zam | Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?
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