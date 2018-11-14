Emekliye 599 TL zam | Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Emekliler Ocak zammı için geçerli olan 4 aylık enflasyon oranını öğrendi. Şimdi iki veri bekleniyor. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.26 çıktı. Peki, bu oranlarla emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

14 Kasım 2018 Çarşamba, 01:24:58 Güncelleme: 08:00:37
Emekliye 599 TL zam | Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?
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Emekliye 599 TL zam | Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında bir önceki 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyici olacak.

Emekliye 599 TL zam | Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?
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Emekliye 599 TL zam | Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını gösterecek. Bunun 4 aylık bölümünü verisi belli oldu.

Emekliye 599 TL zam | Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?
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Emekliye 599 TL zam | Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti. Yani 4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 12.26 görünüyor.

Emekliye 599 TL zam | Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?
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Emekliye 599 TL zam | Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?
Kasım ve Aralık enflasyonuna göre bu oran artabilecek ya da azalabilecek. TAKVİM, şu ana kadar oluşan yüzde 12.26'lık artışa göre yeni maaşları hesapladı.

Emekliye 599 TL zam | Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?
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Emekliye 599 TL zam | Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Hazırladığımız tabloya bakan emekliler, maaşları hakkında bilgi sahibi olabilecek. Halen en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde.

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