Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Kasım serbest piyasa çeyrek altın, gram altın fiyatı! Canlı altın fiyatları
Altın fiyatları doların hafta başında gördüğü 16 ayın zirvelerinden gerilemesine paralel olarak yönünü yukarı çevirdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,195.9 dolar ile 11 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 0.2 artıda 1,203.88 dolarda bulunuyor. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Kasım gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı...
14 Kasım 2018 Çarşamba, 09:33:13 Güncelleme: 09:43:04
Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Kasım serbest piyasa çeyrek altın, gram altın fiyatı! Canlı altın fiyatları
Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 347,00 lira, Cumhuriyet altını 1.420,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,62 yükselişle 212,50 liradan işlem gördü. Altın fiyatlarının bugüne nasıl başladığı merak ediliyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Kasım güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Kasım serbest piyasa çeyrek altın, gram altın fiyatı! Canlı altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Kasım serbest piyasa çeyrek altın, gram altın fiyatı! Canlı altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Kasım serbest piyasa çeyrek altın, gram altın fiyatı! Canlı altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Kasım serbest piyasa çeyrek altın, gram altın fiyatı! Canlı altın fiyatları
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