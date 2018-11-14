Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Kasım serbest piyasa çeyrek altın, gram altın fiyatı! Canlı altın fiyatları

Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 347,00 lira, Cumhuriyet altını 1.420,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,62 yükselişle 212,50 liradan işlem gördü. Altın fiyatlarının bugüne nasıl başladığı merak ediliyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Kasım güncel altın fiyatları...