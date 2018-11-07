İntibak teklifi çıkacak mı? İntibak nedir? İntibak teklifi kimleri kapsıyor?

Emeklilerin intibak umudunu yeşerten bir gelişme yaşandı. 2000 yılından sonra emekli olanların aylık bağlanma oranlarının yükseltilmesi için 7 maddeden oluşan bir intibak teklifi Meclis'e sunuldu. Konu ile ilgili daha önce Anayasa Mahkemesi'ne başvuran emeklilere, mahkeme adres olarak Meclis'i göstermişti. Emekliler yaşanan bu gelişme sonrası heyecanlanarak intibak teklifi çıkacak mı? İntibak teklifi Meclis'te ne zaman görüşülecek? İntibak teklifi kimleri kapsıyor? İntibak teklifi hangi maddeleri içeriyor? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte emeklileri heyecanlandıran intibak gelişmesi...

7 Kasım 2018 Çarşamba, 09:53:36 Güncelleme: 10:11:06
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İntibak teklifi çıkacak mı? İntibak nedir? İntibak teklifi kimleri kapsıyor?

Yaklaşık 5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren 7 maddelik "intibak teklifi" Meclis'e sunuldu. Yaşanan bu gelişme emeklileri heyecanlandırdı. Maddelerin Meclis'ten geçmesi durumunda 2000 sonrası emekli olanların maaşlarında 355 liraya varan bir artış olması bekleniyor. Haberi duyan emekliler detayları öğrenmek için intibak teklifi kimleri kapsayacak? İntibak teklifi çıkacak mı? İntibak teklifi Meclis'te ne zaman görüşülecek? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Meclis'e sunulan intibak teklifi ile ilgili detaylar...

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İntibak teklifi çıkacak mı? İntibak nedir? İntibak teklifi kimleri kapsıyor?

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için Meclis'e 7 maddeden oluşan bir teklif sunuldu.

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İntibak teklifi çıkacak mı? İntibak nedir? İntibak teklifi kimleri kapsıyor?

Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürüyor. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i gösterdi. Emekliler, merakla bekleyişe geçti.

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İntibak teklifi çıkacak mı? İntibak nedir? İntibak teklifi kimleri kapsıyor?

Emeklilere intibak, yasa çıkarılarak hayata geçebilecek. 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000'den sonra emekli olanları da umutlandırmıştı.

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İntibak teklifi çıkacak mı? İntibak nedir? İntibak teklifi kimleri kapsıyor?

Öncelikle ombusmana taşınan ve haklı bulunan intibak talebi, önce idare mahkemelerine, ardından da Yargıtay'a taşınmış ancak yargı vizesi alamamıştı. Son adres ise Anayasa Mahkemesi olmuştu. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için kararını verdi.

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