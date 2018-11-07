İntibak teklifi çıkacak mı? İntibak nedir? İntibak teklifi kimleri kapsıyor?
Emeklilerin intibak umudunu yeşerten bir gelişme yaşandı. 2000 yılından sonra emekli olanların aylık bağlanma oranlarının yükseltilmesi için 7 maddeden oluşan bir intibak teklifi Meclis'e sunuldu. Konu ile ilgili daha önce Anayasa Mahkemesi'ne başvuran emeklilere, mahkeme adres olarak Meclis'i göstermişti. Emekliler yaşanan bu gelişme sonrası heyecanlanarak intibak teklifi çıkacak mı? İntibak teklifi Meclis'te ne zaman görüşülecek? İntibak teklifi kimleri kapsıyor? İntibak teklifi hangi maddeleri içeriyor? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte emeklileri heyecanlandıran intibak gelişmesi...
7 Kasım 2018 Çarşamba, 09:53:36 Güncelleme: 10:11:06
Yaklaşık 5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren 7 maddelik "intibak teklifi" Meclis'e sunuldu. Yaşanan bu gelişme emeklileri heyecanlandırdı. Maddelerin Meclis'ten geçmesi durumunda 2000 sonrası emekli olanların maaşlarında 355 liraya varan bir artış olması bekleniyor. Haberi duyan emekliler detayları öğrenmek için intibak teklifi kimleri kapsayacak? İntibak teklifi çıkacak mı? İntibak teklifi Meclis'te ne zaman görüşülecek? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Meclis'e sunulan intibak teklifi ile ilgili detaylar...
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