İntibak teklifi çıkacak mı? İntibak nedir? İntibak teklifi kimleri kapsıyor?

Yaklaşık 5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren 7 maddelik "intibak teklifi" Meclis'e sunuldu. Yaşanan bu gelişme emeklileri heyecanlandırdı. Maddelerin Meclis'ten geçmesi durumunda 2000 sonrası emekli olanların maaşlarında 355 liraya varan bir artış olması bekleniyor. Haberi duyan emekliler detayları öğrenmek için intibak teklifi kimleri kapsayacak? İntibak teklifi çıkacak mı? İntibak teklifi Meclis'te ne zaman görüşülecek? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Meclis'e sunulan intibak teklifi ile ilgili detaylar...