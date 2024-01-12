Emekliye %55 ek zam hesabı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur'luya 7.5 puanlık refah payı zamlı tablosu oluştu! 'Ek 19' intibak fark tutarı...

Emekli maaşı zammı ve ek zam için yapılan teknik ve bütçe çalışmaları sonrasında, son kararın Kabine Toplantısı'nda verilmesi bekleniyor. Emeklilere yönelik refah payı artışının da bu toplantıda gündeme gelmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından son kararın verilmesi öngörülüyor.
Türkiye'de milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak ayı zamları açıklandı. Asgari ücretlilere yüzde 49.11, memurlar ve memur emeklilerine yüzde 49.25 zam yapılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37.57 oranında zam aldılar. Ancak, bu grup için ek zam müjdesi gündemde.
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ek Zam Geliyor
Son dakika haberlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam yapılması planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, refah payı ve en düşük emekli aylığı ödemesini artırmayı hedefliyor. Bu çalışma, önümüzdeki Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.