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Emekliye %55 ek zam hesabı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur'luya 7.5 puanlık refah payı zamlı tablosu oluştu! 'Ek 19' intibak fark tutarı...

Milyonlarca kişinin gözü kulağı, emekli maaşlarına yapılacak olan ek zam ve düzenlemelerde. Son yapılan açıklamalara göre, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ilişkin çalışmalar Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan öncülüğünde tamamlanıyor. 2024 yılı için planlanan emekli maaşı zamları, refah payı hariç yüzde 37,57 olarak belirlendi. Ancak bu oranın, ilave refah payı düzenlemesiyle daha da artması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu konudaki çalışmaların emekli aylıklarını daha adil ve dengeli bir hale getireceğini vurguladı ve ek zam için tarih verdi.

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 17:30 Güncelleme 12 Ocak 2024, 17:44
Emekliye %55 ek zam hesabı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur’luya 7.5 puanlık refah payı zamlı tablosu oluştu! ’Ek 19’ intibak fark tutarı... 1

Emekli maaşı zammı ve ek zam için yapılan teknik ve bütçe çalışmaları sonrasında, son kararın Kabine Toplantısı'nda verilmesi bekleniyor. Emeklilere yönelik refah payı artışının da bu toplantıda gündeme gelmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından son kararın verilmesi öngörülüyor.

Emekliye %55 ek zam hesabı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur’luya 7.5 puanlık refah payı zamlı tablosu oluştu! ’Ek 19’ intibak fark tutarı... 2

Türkiye'de milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak ayı zamları açıklandı. Asgari ücretlilere yüzde 49.11, memurlar ve memur emeklilerine yüzde 49.25 zam yapılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37.57 oranında zam aldılar. Ancak, bu grup için ek zam müjdesi gündemde.

Emekliye %55 ek zam hesabı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur’luya 7.5 puanlık refah payı zamlı tablosu oluştu! ’Ek 19’ intibak fark tutarı... 3

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ek Zam Geliyor

Son dakika haberlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam yapılması planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, refah payı ve en düşük emekli aylığı ödemesini artırmayı hedefliyor. Bu çalışma, önümüzdeki Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

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