7.500-7600, 7.700-7.800, 7.900-8.000, 8.300-8.500, 9.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2024 emekli zamlı maaş tablosu+ %45 ek zam+ Refah payı hesabı!

1 Son dakika gelişmesine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında emeklilere ek zam ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşlarına yönelik düzenlemeleri duyurdu. Emekli maaşlarındaki bu önemli iyileştirme, emeklilere daha iyi bir yaşam standardı sunmayı amaçlıyor. Emekli kök maaşlarındaki yüzde 37,57'lik zammın yanı sıra, refah payı düzenlemesi de içeren yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

2 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yapılacak ek zamlar belli oldu. İki emekli grubu arasındaki zam farkını giderme talimatı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile emekli maaşlarına yönelik düzenlemeler yolda.