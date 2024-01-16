Emekli zammına 2'li formül: Kabine toplantısı bugün yapılıyor! Refah payı ve taban aylık ne kadar bekleniyor?

1 Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin heyecanla beklediği ek zam için son dönemece girildi. Ek zam, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

2 Ocak artışının memur emeklilerinde yüzde 49.25, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 37.57 çıkmasının ardından zammı dengelemek için başlatılan çalışma farklı formüller içeriyor. Emeklilere refah payıyla eşit zam için 2 formül konuşuluyor.