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Emekli zammına 2'li formül: Kabine toplantısı bugün yapılıyor! Refah payı ve taban aylık ne kadar bekleniyor?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam için hazırlanan çalışma bugün Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Refah payıyla 'eşit zam' için 2 formül öne çıkarken, taban aylıkta da artış bekleniyor.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 07:13 Güncelleme 16 Ocak 2024, 07:13
Emekli zammına 2’li formül: Kabine toplantısı bugün yapılıyor! Refah payı ve taban aylık ne kadar bekleniyor? 1

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin heyecanla beklediği ek zam için son dönemece girildi. Ek zam, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Emekli zammına 2’li formül: Kabine toplantısı bugün yapılıyor! Refah payı ve taban aylık ne kadar bekleniyor? 2

Ocak artışının memur emeklilerinde yüzde 49.25, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 37.57 çıkmasının ardından zammı dengelemek için başlatılan çalışma farklı formüller içeriyor. Emeklilere refah payıyla eşit zam için 2 formül konuşuluyor.

Emekli zammına 2’li formül: Kabine toplantısı bugün yapılıyor! Refah payı ve taban aylık ne kadar bekleniyor? 3

OCAK EŞİTLİĞİ
İlk formüle göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki 11.68 puanlık zam farkı tamamen kapatılabilecek. Tüm emeklilerin kök aylıkları bu ay yüzde 49.25 artırılacak. Böylece emekliler arasında Ocak zammında eşitlik sağlanmış olacak.

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