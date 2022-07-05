Emekliye 5.000 TL ödeme bayramdan önce yapılacak! 4A 4B 4C SSK Bağkurlular bugün bile gidip ATM’den alabilirsiniz! Maaşı 2.500, 3.000, 4.000 TL olanlar...

Emekli promosyon ücretleri binlerce bireyin ilgisini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası başka bütün bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması durumuna çok ciddi promosyon olanağı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar doğrultusundan merak ediliyor. 3 senelik taahhüt zamanı dolan ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara müracaat yaparak promosyon alabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon öemesi veriyor? İşte detaylar!