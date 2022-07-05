Emekliye 5.000 TL ödeme bayramdan önce yapılacak! 4A 4B 4C SSK Bağkurlular bugün bile gidip ATM'den alabilirsiniz! Maaşı 2.500, 3.000, 4.000 TL olanlar...
Peş peşe açıklamalar bankalar tarafından geldi. SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlar için ödemeler hesaplara yatıyor. Emekli maaşını 3 sene süresince aynı banka üzerinden alacağına dair söz veren şahıslara ödeme yapılacak. İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank, İNG, TEB, Fibabanka, Denizbank ve diğer bankalar resmi internet sitesi üzerinden emekli promosyon ödemesiyle alakalı Temmuz ayı ücretleri hakkında duyuru yaptı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların 2022 Temmuz ayı yeni emekli promosyon miktarları!
Emekli promosyon ücretleri binlerce bireyin ilgisini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası başka bütün bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması durumuna çok ciddi promosyon olanağı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar doğrultusundan merak ediliyor. 3 senelik taahhüt zamanı dolan ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara müracaat yaparak promosyon alabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon öemesi veriyor? İşte detaylar!
GARANTİ BBVA'DAN EMEKLİLERE 5.000 TL PROMOSYON
Bankaların promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor. Promosyon miktarını son artıran banka Garnati BBVA oldu. Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 5.000 TL'ye varan promosyon veriyor. Üstelik emekli yakınlarını davet edenlere de her bir yakını için 250 TL ödül sunuyor.
Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemesinden, 1 Temmuz - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında , gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanıyor. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor. Promosyon ödemesi için SGK'nın belirlemiş olduğu koşullar geçerli