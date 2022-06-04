Emekliye 5.000 TL hesaplara yatıyor! ATM'den anında çekebilirsiniz! Haziran ayı içinde alıyorsunuz
Ülkemizin önde gelen kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren Halk Bankası, ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketler sergilemesi sonucunda giderek pahalılaşan hayat şartları karşısında tek maaş ile mücadele etmeye çalışan emeklilere, müjdeli haberi verdi. Banka, emekli müşterilerine iki farklı başlık altında nakit desteği vereceğini bildirdi. Halk Bankası, son zamanlarda yukarı yönlü hareketleri hız kazanan ve buna bağlı olarak da gündelik hayata yansıtılan zam oranlarının artmasına sebep olan ekonomi piyasalarına karşın, emekli müşterisinin yanında olduğunu duyurdu.
04.06.2022 10:35 - Son Güncelleme: 04.06.2022 10:35
Halk Bankası'ndan Emekli Müşterilerine 5 Bin TL'lik Mini Kredi!
Halk Bankası, son zamanlarda yukarı yönlü hareketleri hız kazanan ve buna bağlı olarak da gündelik hayata yansıtılan zam oranlarının artmasına sebep olan ekonomi piyasalarına karşın, emekli müşterisinin yanında olduğunu duyurdu.
Banka, ilgili şartları sağlayan tüm mevcut emekli müşterilerine, 5 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını ve ilgili kredinin Mini Kredi ismi ile hizmette olduğunu belirtti.
Halk Bankası'ndan Emekli Müşterilerine 100 Bin TL'lik Mutlu Kredi!
Halk Bankası, günden güne pahalılaşan hayat şartlarının sebep olduğu yüksek tutarlı nakit ihtiyaçlarına karşı emekli vatandaşlar için Mutlu Kredi ismi ile yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu.