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Altın fiyatları son durum: 10 Eylül 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

Altın fiyatları son dakika... Yatırım aracı olarak en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan altının kilogram fiyatı yüzde 0,62 artarak 278 bin 350 liraya yükseldi. Dünkü kapanışta gram altın günü yüzde 0,36 azalışla 279,20 liradan tamamlamıştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Eylül canlı altın fiyatları...

10.09.2019 07:11 - Son Güncelleme: 10.09.2019 07:11
Altın fiyatları son durum: 10 Eylül 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 279,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Eylül canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları son durum: 10 Eylül 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

GRAM ALTIN FİYATI

10 Eylül Salı günü gram altın 277,23 liradan alınırken, 277,27 liradan satılıyor.

Altın fiyatları son durum: 10 Eylül 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

ÇEYREK ALTIN FİYATI

10 Eylül Salı çeyrek altın 445,11 liradan alınırken, 455,20 liradan satılıyor.

Altın fiyatları son durum: 10 Eylül 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

YARIM ALTIN FİYATI

10 Eylül Salı yarım altın 887,45 liradan alınırken, 910,39 liradan satılıyor.

Altın fiyatları son durum: 10 Eylül 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

TAM ALTIN FİYATI

10 Eylül Salı tam altın 1.836,09 liradan alınırken, 1.882,04 liradan satılıyor.

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