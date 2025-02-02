Emekliye %50 zamlı ödeme: Toplam 9 bin TL... 16.4 milyon BAĞKUR, SSK, EYT’liye 2’si 1 arada yatacak!

2025 yılı emekliler, dul ve yetimler için önemli değişimlerin yaşanacağı bir yıl olacak. Maaş artışlarının yanı sıra bu yıl ek gelir sağlayan banka promosyonları ve bayram ikramiyelerinde de artış bekleniyor. Emekliler kazançlarını artıracak bu düzenlemelerle rahat bir nefes alacak.
İlk Adım: Promosyon Artışı
Emeklilerin maaşlarının yanı sıra banka promosyonlarına yapılacak artış, 2025'in ilk büyük düzenlemelerinden biri olarak öne çıkıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yürüttüğü yeni protokol görüşmeleri hızla devam ediyor. Yapılacak güncellemelerle birlikte bankaların ödeyeceği promosyon tutarlarında önemli bir artış bekleniyor. Promosyon ödemelerinde taban tutarlar yeniden belirlenecek.
Mevcut Promosyon
10 bin liranın altı maaş alanlar: 5 bin lira
10 bin-14 bin 999 lira arası maaş alanlar: 8 bin lira
15 bin-19 bin 999 lira arası maaş alanlar: 10 bin lira
20 bin lira ve üzeri maaş alanlar: 12 bin lira
Bu düzenleme maaş dilimlerine göre yapılan güncellemeyi de içeriyor. Promosyon protokolünün Şubat ayında imzalanması bekleniyor ve bankalar, belirlenen tutarın altında ödeme yapamayacak.
Ayrıca emekliler sadece kendi bankalarından değil başka bankaların sunduğu imkanlardan da yararlanabilecekler.
Bayram İkramiyesi: Artış Beklentisi
Emekliler, 2025 yılına yalnızca maaş artışıyla değil, bayram ikramiyesindeki artışla da girecek.
Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihlerine denk gelirken, bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihlerinde ödenmesi bekleniyor. Bu yıl ikramiye tutarında önemli bir artış olacağı konuşuluyor.
Geçen Yıl ve Bu Yılki Artışlar
2023'te emekliler 2 bin lira bayram ikramiyesi alırken, 2024'te bu tutar 3 bin liraya yükseldi. Bu yıl da, ikramiyede bir artış daha bekleniyor.
Bayram İkramiyesi Artışının Yolu: Yasa
Bayram ikramiyesindeki artış, yasal düzenlemelerle gerçekleştirilecek. Hazırlanan yeni çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve ardından Meclis'e gönderilecek.
Bu artışın dul ve yetimlere de yansıyacağı belirtiliyor. Yeni düzenleme ile, dul ve yetimler belirlenen ikramiyenin oranında pay alacaklar.
Bayram İkramiyesinde 4 Farklı Formül
Bayram ikramiyesindeki artış için 4 farklı formül öne çıkıyor.
Enflasyon Yansıması: 6 aylık enflasyon oranı dikkate alınarak, yüzde 15.75 artışla ikramiye 3 bin 472 liraya yükselecek. Yuvarlama yapıldığında, bu tutar 3 bin 500 liraya çıkacak ve iki bayramda toplam 7 bin lira ödenecek.
2024 Enflasyonu Yansıması: Eğer 2024 yılı enflasyonu olan yüzde 44.38 oranında bir artış yapılırsa, ikramiye başına 4 bin 331 lira ödenecek. Bu durumda, emekliler iki bayramda toplam 8 bin 662 lira alacaklar.
Daha Fazla Artış: Geçen yıl 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılan ikramiyenin, bu yıl 1 bin lira artarak 4 bin liraya yapılması da gündemde.
Yüzde 50 Artış: Bir diğer seçenek ise, geçen yıl yapılan yüzde 50'lik artışın yine uygulanması. Bu durumda bayram başına 4 bin 500 lira ödenecek ve toplamda 9 bin lira verilecek.
Emekliler İçin Gelişmeler Devam Ediyor
Emekliler için hazırlanan bu yeni düzenlemeler, hem maaşları hem de ek gelirleri açısından önemli bir iyileşme sağlayacak.