SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Emekliye %50 zamlı ödeme: Toplam 9 bin TL... 16.4 milyon BAĞKUR, SSK, EYT'liye 2'si 1 arada yatacak!

Emekliler ve dul- yetimlere yönelik promosyonlarda yapılacak artış için çalışmalar hızla devam ederken Mart ayında önemli bir gelişme daha bekleniyor. Bu kapsamda bayram ikramiyelerinin tutarında da bir artış yapılması gündemde. Peki kim ne kadar kazanacak? İşte emeklilerin gelir takvimine dair merak edilen detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 10:31 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 10:31
Emekliye %50 zamlı ödeme: Toplam 9 bin TL... 16.4 milyon BAĞKUR, SSK, EYT’liye 2’si 1 arada yatacak!

2025 yılı emekliler, dul ve yetimler için önemli değişimlerin yaşanacağı bir yıl olacak. Maaş artışlarının yanı sıra bu yıl ek gelir sağlayan banka promosyonları ve bayram ikramiyelerinde de artış bekleniyor. Emekliler kazançlarını artıracak bu düzenlemelerle rahat bir nefes alacak.

Emekliye %50 zamlı ödeme: Toplam 9 bin TL... 16.4 milyon BAĞKUR, SSK, EYT’liye 2’si 1 arada yatacak!

İlk Adım: Promosyon Artışı

Emeklilerin maaşlarının yanı sıra banka promosyonlarına yapılacak artış, 2025'in ilk büyük düzenlemelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Emekliye %50 zamlı ödeme: Toplam 9 bin TL... 16.4 milyon BAĞKUR, SSK, EYT’liye 2’si 1 arada yatacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yürüttüğü yeni protokol görüşmeleri hızla devam ediyor. Yapılacak güncellemelerle birlikte bankaların ödeyeceği promosyon tutarlarında önemli bir artış bekleniyor. Promosyon ödemelerinde taban tutarlar yeniden belirlenecek.

Emekliye %50 zamlı ödeme: Toplam 9 bin TL... 16.4 milyon BAĞKUR, SSK, EYT’liye 2’si 1 arada yatacak!

Mevcut Promosyon

10 bin liranın altı maaş alanlar: 5 bin lira
10 bin-14 bin 999 lira arası maaş alanlar: 8 bin lira
15 bin-19 bin 999 lira arası maaş alanlar: 10 bin lira
20 bin lira ve üzeri maaş alanlar: 12 bin lira

Bu düzenleme maaş dilimlerine göre yapılan güncellemeyi de içeriyor. Promosyon protokolünün Şubat ayında imzalanması bekleniyor ve bankalar, belirlenen tutarın altında ödeme yapamayacak.

Emekliye %50 zamlı ödeme: Toplam 9 bin TL... 16.4 milyon BAĞKUR, SSK, EYT’liye 2’si 1 arada yatacak!

Ayrıca emekliler sadece kendi bankalarından değil başka bankaların sunduğu imkanlardan da yararlanabilecekler.

Emekliye %50 zamlı ödeme: Toplam 9 bin TL... 16.4 milyon BAĞKUR, SSK, EYT’liye 2’si 1 arada yatacak!

Bayram İkramiyesi: Artış Beklentisi

Emekliler, 2025 yılına yalnızca maaş artışıyla değil, bayram ikramiyesindeki artışla da girecek.

Emekliye %50 zamlı ödeme: Toplam 9 bin TL... 16.4 milyon BAĞKUR, SSK, EYT’liye 2’si 1 arada yatacak!

Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihlerine denk gelirken, bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihlerinde ödenmesi bekleniyor. Bu yıl ikramiye tutarında önemli bir artış olacağı konuşuluyor.

Emekliye %50 zamlı ödeme: Toplam 9 bin TL... 16.4 milyon BAĞKUR, SSK, EYT’liye 2’si 1 arada yatacak!

Geçen Yıl ve Bu Yılki Artışlar
2023'te emekliler 2 bin lira bayram ikramiyesi alırken, 2024'te bu tutar 3 bin liraya yükseldi. Bu yıl da, ikramiyede bir artış daha bekleniyor.

Emekliye %50 zamlı ödeme: Toplam 9 bin TL... 16.4 milyon BAĞKUR, SSK, EYT’liye 2’si 1 arada yatacak!

Bayram İkramiyesi Artışının Yolu: Yasa

Bayram ikramiyesindeki artış, yasal düzenlemelerle gerçekleştirilecek. Hazırlanan yeni çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve ardından Meclis'e gönderilecek.

Emekliye %50 zamlı ödeme: Toplam 9 bin TL... 16.4 milyon BAĞKUR, SSK, EYT’liye 2’si 1 arada yatacak!

Bu artışın dul ve yetimlere de yansıyacağı belirtiliyor. Yeni düzenleme ile, dul ve yetimler belirlenen ikramiyenin oranında pay alacaklar.

Emekliye %50 zamlı ödeme: Toplam 9 bin TL... 16.4 milyon BAĞKUR, SSK, EYT’liye 2’si 1 arada yatacak!

Bayram İkramiyesinde 4 Farklı Formül

Bayram ikramiyesindeki artış için 4 farklı formül öne çıkıyor.

Enflasyon Yansıması: 6 aylık enflasyon oranı dikkate alınarak, yüzde 15.75 artışla ikramiye 3 bin 472 liraya yükselecek. Yuvarlama yapıldığında, bu tutar 3 bin 500 liraya çıkacak ve iki bayramda toplam 7 bin lira ödenecek.

Emekliye %50 zamlı ödeme: Toplam 9 bin TL... 16.4 milyon BAĞKUR, SSK, EYT’liye 2’si 1 arada yatacak!

2024 Enflasyonu Yansıması: Eğer 2024 yılı enflasyonu olan yüzde 44.38 oranında bir artış yapılırsa, ikramiye başına 4 bin 331 lira ödenecek. Bu durumda, emekliler iki bayramda toplam 8 bin 662 lira alacaklar.

Emekliye %50 zamlı ödeme: Toplam 9 bin TL... 16.4 milyon BAĞKUR, SSK, EYT’liye 2’si 1 arada yatacak!

Daha Fazla Artış: Geçen yıl 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılan ikramiyenin, bu yıl 1 bin lira artarak 4 bin liraya yapılması da gündemde.

Emekliye %50 zamlı ödeme: Toplam 9 bin TL... 16.4 milyon BAĞKUR, SSK, EYT’liye 2’si 1 arada yatacak!

Yüzde 50 Artış: Bir diğer seçenek ise, geçen yıl yapılan yüzde 50'lik artışın yine uygulanması. Bu durumda bayram başına 4 bin 500 lira ödenecek ve toplamda 9 bin lira verilecek.

Emekliye %50 zamlı ödeme: Toplam 9 bin TL... 16.4 milyon BAĞKUR, SSK, EYT’liye 2’si 1 arada yatacak!

Emekliler İçin Gelişmeler Devam Ediyor

Emekliler için hazırlanan bu yeni düzenlemeler, hem maaşları hem de ek gelirleri açısından önemli bir iyileşme sağlayacak.

Emekliye %50 zamlı ödeme: Toplam 9 bin TL... 16.4 milyon BAĞKUR, SSK, EYT’liye 2’si 1 arada yatacak!

Bu gelişmeler emeklilerin beklediği müjdeler arasında yer alırken, önümüzdeki dönemde yapılacak yasal düzenlemelerle birlikte detaylar netleşecek.