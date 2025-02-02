Emekliye %50 zamlı ödeme: Toplam 9 bin TL... 16.4 milyon BAĞKUR, SSK, EYT’liye 2’si 1 arada yatacak!

2025 yılı emekliler, dul ve yetimler için önemli değişimlerin yaşanacağı bir yıl olacak. Maaş artışlarının yanı sıra bu yıl ek gelir sağlayan banka promosyonları ve bayram ikramiyelerinde de artış bekleniyor. Emekliler kazançlarını artıracak bu düzenlemelerle rahat bir nefes alacak.

Mevcut Promosyon

10 bin liranın altı maaş alanlar: 5 bin lira

10 bin-14 bin 999 lira arası maaş alanlar: 8 bin lira

15 bin-19 bin 999 lira arası maaş alanlar: 10 bin lira

20 bin lira ve üzeri maaş alanlar: 12 bin lira

Bu düzenleme maaş dilimlerine göre yapılan güncellemeyi de içeriyor. Promosyon protokolünün Şubat ayında imzalanması bekleniyor ve bankalar, belirlenen tutarın altında ödeme yapamayacak.