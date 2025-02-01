Anlık altın fiyatları yükselişte mi? 1 Şubat dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Şubat ayına yüksek bir giriş yapan altında son durum merak ediliyor. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararları altının seyrinde büyük rol oynuyor. Peki, 1 Şubat anlık altın fiyatları, euro, Bitcoin ve dolar ne kadar oldu? İşte piyasadan canlı veriler.