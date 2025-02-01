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Anlık altın fiyatları yükselişte mi? 1 Şubat dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Şubat ayının ilk gününde altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararları altının seyrinde belirleyici rol oynadı. Peki, 1 Şubat 2025 canlı altın, euro, Bitcoin, dolar kaç TL oldu? İşte anlık piyasa verileri.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 16:11 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 16:11
Anlık altın fiyatları yükselişte mi? 1 Şubat dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Şubat ayına yüksek bir giriş yapan altında son durum merak ediliyor. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararları altının seyrinde büyük rol oynuyor. Peki, 1 Şubat anlık altın fiyatları, euro, Bitcoin ve dolar ne kadar oldu? İşte piyasadan canlı veriler.

Anlık altın fiyatları yükselişte mi? 1 Şubat dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Gram altın

ALIŞ(TL) 3.228,15

SATIŞ(TL) 3.228,84

Anlık altın fiyatları yükselişte mi? 1 Şubat dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu?

22 ayar bilezik

ALIŞ(TL) 2.918,31

SATIŞ(TL) 2.940,02

Anlık altın fiyatları yükselişte mi? 1 Şubat dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu?

ONS

ALIŞ(USD) 2.800,78

SATIŞ(USD) 2.801,28

Anlık altın fiyatları yükselişte mi? 1 Şubat dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Cumhuriyet altını

ALIŞ(TL) 20.857,00

SATIŞ(TL) 21.010,00

Anlık altın fiyatları yükselişte mi? 1 Şubat dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Yarım altın

ALIŞ(TL) 10.460,00

SATIŞ(TL) 10.548,00

Anlık altın fiyatları yükselişte mi? 1 Şubat dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Çeyrek altın

ALIŞ(TL) 5.230,00

SATIŞ(TL) 5.274,00

Anlık altın fiyatları yükselişte mi? 1 Şubat dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Gremse altın

ALIŞ(TL) 51.530,35

SATIŞ(TL) 52.701,69

Anlık altın fiyatları yükselişte mi? 1 Şubat dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Ata altın

ALIŞ(TL) 21.256,27

SATIŞ(TL) 21.789,81

Anlık altın fiyatları yükselişte mi? 1 Şubat dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Tam altın

ALIŞ(TL) 20.612,14

SATIŞ(TL) 21.016,21

Anlık altın fiyatları yükselişte mi? 1 Şubat dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Bugün Bitcoin ne kadar oldu?

1 Bitcoin (BTC) fiyatı, anlık olarak 3.672.052 TL ve 102.227 USD'ye karşılık gelmektedir.

Anlık altın fiyatları yükselişte mi? 1 Şubat dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Anlık altın fiyatları yükselişte mi? 1 Şubat dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Anlık altın fiyatları yükselişte mi? 1 Şubat dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu?
Anlık altın fiyatları yükselişte mi? 1 Şubat dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Anlık altın fiyatları yükselişte mi? 1 Şubat dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Anlık altın fiyatları yükselişte mi? 1 Şubat dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Anlık altın fiyatları yükselişte mi? 1 Şubat dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu?
(Not: Veriler anlıktır, piyasanın seyrine göre değişkenlik gösterebilir)
Anlık altın fiyatları yükselişte mi? 1 Şubat dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu?
(Not: Görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)