Anlık altın fiyatları yükselişte mi? 1 Şubat dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Şubat ayına yüksek bir giriş yapan altında son durum merak ediliyor. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararları altının seyrinde büyük rol oynuyor. Peki, 1 Şubat anlık altın fiyatları, euro, Bitcoin ve dolar ne kadar oldu? İşte piyasadan canlı veriler.
Gram altın
ALIŞ(TL) 3.228,15
SATIŞ(TL) 3.228,84
22 ayar bilezik
ALIŞ(TL) 2.918,31
SATIŞ(TL) 2.940,02
ONS
ALIŞ(USD) 2.800,78
SATIŞ(USD) 2.801,28
Cumhuriyet altını
ALIŞ(TL) 20.857,00
SATIŞ(TL) 21.010,00
Bugün Bitcoin ne kadar oldu?
1 Bitcoin (BTC) fiyatı, anlık olarak 3.672.052 TL ve 102.227 USD'ye karşılık gelmektedir.