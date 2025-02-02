4-7 Şubat 2025 BİM aktüel kataloğu: Tencere, kahvaltı, bardak setinde çeyiz indirimi

BİM, Şubat ayının ilk haftasında müşterilerine özel cazip indirimler sunuyor. 4-7 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada gıda ürünlerinden beyaz eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor.
BİM 4-7 ŞUBAT ÇEYİZ İNDİRİMİ
🍽️ Benante Kahvaltı Seti - 599,00₺
🍲 Benante Yuvarlak Çerezlik (4'lü) - 149,00₺
☕ Kalpli Porselen Fincan Seti (2'li) - 169,00₺
🌸 Vazo Çeşitleri - 169,00₺
🍳 Alüminyum Döküm Tava (26 cm) - 399,00₺
🥘 Tivoli Tencere Seti (9 Parça) - 1.890,00₺
🍲 Alüminyum Döküm Karnıyarık Tencere (26 cm) - 599,00₺
☕ Çift Cidarlı Çiçekli Borosilikat Kupa (310 cc) - 199,00₺
🥤 Cam Borosilikat Pipet ve Fırça Seti (8 Parça) - 55,00₺
🍹 Cam Kupa (220 cc, 6'lı) - 139,00₺
🍧 Cam Ayaklı Kase (190 cc, 3'lü) - 169,00₺
☕ Cam Latte Kupası (260 cc, 3'lü) - 99,00₺
🍵 Semaver Çay Bardağı (285 cc, 3'lü) - 99,00₺
🥛 Iconic Meşrubat Bardağı (365 cc, 4'lü) - 149,00₺
🥤 Iconic Su Bardağı (270 cc, 4'lü) - 139,00₺
🚰 Amphora Mantar Kapaklı Sürahi (1180 cc) - 149,00₺
🍱 LAV Defne Kapaklı Saklama Kabı (375 cc) - 45,00₺