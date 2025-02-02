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4-7 Şubat 2025 BİM aktüel kataloğu: Tencere, kahvaltı, bardak setinde çeyiz indirimi

BİM, 4-7 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. Bu haftanın broşüründe oyun bilgisayarından beyaz eşyalara, temel gıda ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok indirimli fırsat yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 16:19 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 16:19
4-7 Şubat 2025 BİM aktüel kataloğu: Tencere, kahvaltı, bardak setinde çeyiz indirimi

BİM, Şubat ayının ilk haftasında müşterilerine özel cazip indirimler sunuyor. 4-7 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada gıda ürünlerinden beyaz eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor.

4-7 Şubat 2025 BİM aktüel kataloğu: Tencere, kahvaltı, bardak setinde çeyiz indirimi

BİM 4-7 ŞUBAT ÇEYİZ İNDİRİMİ

🍽️ Benante Kahvaltı Seti - 599,00₺
🍲 Benante Yuvarlak Çerezlik (4'lü) - 149,00₺
Kalpli Porselen Fincan Seti (2'li) - 169,00₺
🌸 Vazo Çeşitleri - 169,00₺
🍳 Alüminyum Döküm Tava (26 cm) - 399,00₺
🥘 Tivoli Tencere Seti (9 Parça) - 1.890,00₺

4-7 Şubat 2025 BİM aktüel kataloğu: Tencere, kahvaltı, bardak setinde çeyiz indirimi

🍲 Alüminyum Döküm Karnıyarık Tencere (26 cm) - 599,00₺
Çift Cidarlı Çiçekli Borosilikat Kupa (310 cc) - 199,00₺
🥤 Cam Borosilikat Pipet ve Fırça Seti (8 Parça) - 55,00₺
🍹 Cam Kupa (220 cc, 6'lı) - 139,00₺
🍧 Cam Ayaklı Kase (190 cc, 3'lü) - 169,00₺

4-7 Şubat 2025 BİM aktüel kataloğu: Tencere, kahvaltı, bardak setinde çeyiz indirimi

Cam Latte Kupası (260 cc, 3'lü) - 99,00₺
🍵 Semaver Çay Bardağı (285 cc, 3'lü) - 99,00₺
🥛 Iconic Meşrubat Bardağı (365 cc, 4'lü) - 149,00₺
🥤 Iconic Su Bardağı (270 cc, 4'lü) - 139,00₺

4-7 Şubat 2025 BİM aktüel kataloğu: Tencere, kahvaltı, bardak setinde çeyiz indirimi

🚰 Amphora Mantar Kapaklı Sürahi (1180 cc) - 149,00₺
🍱 LAV Defne Kapaklı Saklama Kabı (375 cc) - 45,00₺

4-7 Şubat 2025 BİM aktüel kataloğu: Tencere, kahvaltı, bardak setinde çeyiz indirimi

🍱 Cam Kapaklı Saklama Kabı (315 cc) - 35,00₺
🥤 RAKLE Dekorlu Meşrubat Bardağı (570 cc, 3'lü) - 49,00₺
🔪 Chef's Meyve Bıçağı (3'lü Set) - 79,00₺

4-7 Şubat 2025 BİM aktüel kataloğu: Tencere, kahvaltı, bardak setinde çeyiz indirimi
4-7 Şubat 2025 BİM aktüel kataloğu: Tencere, kahvaltı, bardak setinde çeyiz indirimi
4-7 Şubat 2025 BİM aktüel kataloğu: Tencere, kahvaltı, bardak setinde çeyiz indirimi
4-7 Şubat 2025 BİM aktüel kataloğu: Tencere, kahvaltı, bardak setinde çeyiz indirimi
4-7 Şubat 2025 BİM aktüel kataloğu: Tencere, kahvaltı, bardak setinde çeyiz indirimi