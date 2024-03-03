EMEKLİYE %50 ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ | 3+3 bin TL hesaplarda olacak! Ödeme tarihleri belli oldu! Kim, ne kadar alacak?

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükselten düzenleme Meclis'ten geçti. İlk ikramiye 10 Nisan'dan önce, büyük ihtimalle 1-9 Nisan arasında yatırılacak. Bu yılki çift ikramiyeden bu ay sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da yararlanacak...