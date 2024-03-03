EMEKLİYE %50 ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ | 3+3 bin TL hesaplarda olacak! Ödeme tarihleri belli oldu! Kim, ne kadar alacak?

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükselten düzenleme Meclis'ten geçti. İlk ikramiye 10 Nisan'dan önce, büyük ihtimalle 1-9 Nisan arasında yatırılacak. Bu yılki çift ikramiyeden bu ay sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da yararlanacak...
Yaklaşık 16 milyon kişi bu yıl bayram ikramiyesini yüzde 50 zamlı olarak alacak. Emeklilerin ikramiye tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya yükselten düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilk ikramiyeye ilişkin ödeme takvimini duyuracak. Ramazan Bayramı 10 Nisan'da başlarken, bu tarihten önce ilk ikramiye yatırılacak.
Burada ödeme tarihi için 1-9 Nisan tarihleri arası öne çıkıyor. Kurban Bayramı da 16 Haziran'da başlıyor. 10-15 Haziran tarihleri arasında Kurban Bayramı ikramiyesinin ödenmesi bekleniyor. İşte ikramiyeye ilişkin soruların yanıtları...