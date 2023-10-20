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Emekliye %70 zamlı en düşük maaş tablosu şekillendi! 5 puan refah payı + %4 ek ödeme ilave edilecek! Ocak 2024'te SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...

Milyonlarca emeklinin gözü, Ocak ayında yapılacak olan emekli maaşı zamlarına ve düzenlemelere çevrildi. Özellikle en düşük emekli maaşının çift hanelere çekilmesi beklenirken, hükümetin yaptığı açıklamalar emeklilerin umutla beklediği gelişmelere işaret ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 38, memur ve memur emeklilerine ise yaklaşık yüzde 50 oranında bir artışın gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2024'te SSK, Bağkur maaşları ne kadar zamlanacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 06:40 Güncelleme 20 Ekim 2023, 07:33
Emekliye %70 zamlı en düşük maaş tablosu şekillendi! 5 puan refah payı + %4 ek ödeme ilave edilecek! Ocak 2024’te SSK, Bağkur, Emekli Sandığı... 1

Milyonlarca emeklinin gözü ve kulağı 2024 yılı Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zamlarında. Eylül ayı enflasyon rakamları sonucunda emeklilerin 3 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranı yüzde 25,11 olarak öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2024 yılı emekli zammı için çalışmalarını yürütmekte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları yakından takip ediyorum. Kabine toplantısının ardından emeklilerimizi rahatlatıcı yeni kararlar almayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

Emekliye %70 zamlı en düşük maaş tablosu şekillendi! 5 puan refah payı + %4 ek ödeme ilave edilecek! Ocak 2024’te SSK, Bağkur, Emekli Sandığı... 2

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMA


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Emekliye zam için yıl başında kapsamlı bir düzenlemenin yapılacağını belirten Başkan Erdoğan, "Emeklilere ödeme Kasım ortasında. Enflasyon farkı ve refah payı düzenlemelerini yılbaşında vereceğiz" diye konuştu.

Emekliye %70 zamlı en düşük maaş tablosu şekillendi! 5 puan refah payı + %4 ek ödeme ilave edilecek! Ocak 2024’te SSK, Bağkur, Emekli Sandığı... 3

Başkan Erdoğan, emeklilerin yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmek için kasım ayının ortasında bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödemesi yapmayı kararlaştırdıklarını söyledi. Erdoğan, "Hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin maaşlarında enflasyon farkı ve refah payını içeren düzenlemeleri yılbaşında ayrıca yapacağız. Emeklilerle ilgili aldığımız kararın tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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