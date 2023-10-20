Emekliye %70 zamlı en düşük maaş tablosu şekillendi! 5 puan refah payı + %4 ek ödeme ilave edilecek! Ocak 2024'te SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...

Milyonlarca emeklinin gözü ve kulağı 2024 yılı Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zamlarında. Eylül ayı enflasyon rakamları sonucunda emeklilerin 3 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranı yüzde 25,11 olarak öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2024 yılı emekli zammı için çalışmalarını yürütmekte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları yakından takip ediyorum. Kabine toplantısının ardından emeklilerimizi rahatlatıcı yeni kararlar almayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

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Başkan Erdoğan, emeklilerin yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmek için kasım ayının ortasında bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödemesi yapmayı kararlaştırdıklarını söyledi. Erdoğan, "Hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin maaşlarında enflasyon farkı ve refah payını içeren düzenlemeleri yılbaşında ayrıca yapacağız. Emeklilerle ilgili aldığımız kararın tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.