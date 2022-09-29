2023 Ocak ayı asgari ücret 9.900 TL mi olacak? Asgari ücrete %80 zam iddiası! Bakan Bilgin açıkladı! Milyonlarca çalışana DEV zam!

Asgari ücret açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin asgari ücret zammı için "emekçilerimizi enflasyonun tahribatlarından kurtaracağız" dedi. Asgari ücret zam oranı için gözler bir yandan enflasyon oranında olurken diğer yandan da yapılan resmi açıklamalara çevriliyor. Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca işçi ve işveren tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde 1,46 oranında artışla birlikte yıllık bazda 0,61 puan yükseldi. 2022 yılı son 6 aylık enflasyon farkına göre 2023 yılı yeni asgari ücreti belirlenecek. Konuya ilişkin ilk tahminler gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika asgari ücret zammı açıklaması geldi. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...