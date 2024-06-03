Başvuruda son tarih yaklaşıyor! Bedelli askerliğe %20 zamlı ödeme yapmayın! Bedelli askerlik ücretleri ne kadar olacak? Ücret nasıl hesaplanıyor?

Temmuz ayında memur maaş katsayısında gerçekleşecek artış, bedelli askerlik ücretlerini de etkileyecek. Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin yüzde 20 zamlı ödeme ile karşılaşmamak için bu ay harekete geçmeleri gerekiyor. Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek yeni düzenleme, bedelli askerlik ücretlerinde önemli bir artışa neden olacak. Bu zammın öncesinde başvurularını tamamlamak isteyenler için zaman daralıyor. Bedelli askerlik sürecinde bu önemli değişiklikleri kaçırmamak için detayları yakından takip edin ve gerekli adımları atın.