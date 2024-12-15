ÇALIŞANA ASGARİ ÜCRET ZAMMI | En düşük 28.584 lira olacak! Kıdem ve ihbar tazminatlarında yeni düzenleme yolda!

Yeni yıl yaklaşırken asgari ücret artışı gündemde önemli bir yer tutuyor. Çalışan kesimin ekonomik güvenceleri arasında yer alan kıdem ve ihbar tazminatları asgari ücret zammı ve memur maaş katsayısındaki değişimlerle birlikte yeniden hesaplanacak.
Kıdem Tazminatında Yeni Dönem
Kıdem tazminatı, bir çalışanın işyerindeki bir yıllık çalışma süresini tamamlaması durumunda hak ettiği toplu para olarak biliniyor. Emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik gibi sebeplerle ya da haklı fesih durumunda ödenen kıdem tazminatı, son giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor.
Brüt ücret, yıl içinde alınan düzenli ödemeleri de kapsadığı için çalışanın son maaşı tazminat miktarını doğrudan etkiliyor. Ancak bu tazminattan yalnızca damga vergisi kesintisi yapılıyor.
Asgari Ücret Zammı Kıdeme Nasıl Yansıyacak?
Halen asgari ücretle çalışan bir kişi, işten ayrıldığında her yıl için 20.002 lira kıdem tazminatı alıyor. Bu tutar, damga vergisi kesintisi sonrası 19.850 lira olarak ödeniyor.
Ocak ayında asgari ücrete yüzde 35 zam yapılması durumunda yıllık kıdem tazminatı 27.003 liraya, damga vergisi kesildikten sonra ise 26.798 liraya çıkacak.
Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyon tahmini olan yüzde 44'lük bir artış halinde ise en düşük kıdem tazminatı 28.803 liraya ulaşacak, damga vergisi sonrası 28.584 lira olarak ödenecek.
Bu artış sadece asgari ücretlileri değil, işverenlerin diğer çalışanlarına yaptığı zamlarla birlikte tüm çalışanların kıdem tazminatlarını da yukarı çekecek.
Memur Zammı Tavanı Yükseltecek
Kıdem tazminatında bir diğer belirleyici faktör ise memur maaş katsayısı. Halen 41.828 lira olan kıdem tazminatı tavanı, memur maaşlarına yapılacak yüzde 12'lik bir zam durumunda 46.847 liraya, yüzde 13'lük bir zam halinde ise 47.266 liraya yükselecek.
Damga vergisi kesintisi sonrası çalışanın eline geçen maksimum tutar ise sırasıyla 46.492 ve 46.907 lira olacak.
İhbar Tazminatında Beklenen Artış
İhbar tazminatı ise İş Kanunu'na göre işten çıkarılma sürecinde işverenin uyması gereken bildirim sürelerine dayanıyor. Bu süreler, çalışanın kıdemine bağlı olarak 2 ila 8 hafta arasında değişiyor.
Asgari ücretteki artış, ihbar tazminatını da doğrudan etkiliyor. Örneğin, halen 2 haftalık ihbar tazminatı 7.863 lira iken, Ocak ayında asgari ücrete yüzde 35 zam yapılırsa bu rakam 10.615 liraya, yüzde 44 zam yapılırsa 11.323 liraya yükselecek.
Tüm Dengeler Değişecek
Asgari ücretteki artış, yalnızca çalışanların maaşlarını değil, tazminat hesaplamalarını da etkileyerek tüm ekonomik parametreleri yeniden düzenleyecek. Ocak 2025 itibariyle açıklanacak rakamlar milyonlarca çalışan için yeni bir dönemin kapısını aralayacak.