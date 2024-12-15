ÇALIŞANA ASGARİ ÜCRET ZAMMI | En düşük 28.584 lira olacak! Kıdem ve ihbar tazminatlarında yeni düzenleme yolda!

Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyon tahmini olan yüzde 44'lük bir artış halinde ise en düşük kıdem tazminatı 28.803 liraya ulaşacak, damga vergisi sonrası 28.584 lira olarak ödenecek.

Bu artış sadece asgari ücretlileri değil, işverenlerin diğer çalışanlarına yaptığı zamlarla birlikte tüm çalışanların kıdem tazminatlarını da yukarı çekecek.

Memur Zammı Tavanı Yükseltecek

Kıdem tazminatında bir diğer belirleyici faktör ise memur maaş katsayısı. Halen 41.828 lira olan kıdem tazminatı tavanı, memur maaşlarına yapılacak yüzde 12'lik bir zam durumunda 46.847 liraya, yüzde 13'lük bir zam halinde ise 47.266 liraya yükselecek.

Damga vergisi kesintisi sonrası çalışanın eline geçen maksimum tutar ise sırasıyla 46.492 ve 46.907 lira olacak.