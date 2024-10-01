EMEKLİYE %45.24 ZAMLI MAAŞI! 4 yeni tahmin geldi! Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14 bin 971 lira...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2024'te alacakları maaş zammını merakla beklerken, enflasyon verileri ve anket sonuçları zam oranını büyük ölçüde şekillendirdi. Temmuz ve Ağustos aylarında toplam yüzde 5.78'lik enflasyon gerçekleşirken, gözler şimdi Perşembe günü açıklanacak Eylül ayı verisinde. Bu veriyle birlikte yılın ikinci yarısında uygulanacak olan zam oranı da daha net bir hale gelecek. İşte Ocak zammına dair merak edilen detaylar ve beklentiler…

OVP ve Anket Sonuçları Işığında Ocak Zammı Tahminleri Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, ocak ayında yapılacak zam oranı için ipuçları hem Orta Vadeli Program (OVP) hem de çeşitli anket sonuçlarından gelmeye başladı. OVP'de 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak açıklandı.