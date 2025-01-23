EMEKLİYE %44.38 ZAM: 4 formül belli oldu! Bayram ikramiyesi toplam 8 bin 662 TL mi olacak? SSK, Bağ-Kur...

3. Sabit Artış: Bin Lira Geçtiğimiz yıl 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılan ikramiyelerin bu yıl bin liralık bir artışla 4 bin liraya yükseltilmesi öngörülüyor. Bu durumda emekliler, iki bayramda toplam 8 bin lira alacak.

4. Yüzde 50 Artış Formülü

Son formül ise geçen yılki gibi yüzde 50 oranında bir artışı içeriyor. Bu gerçekleşirse ikramiyeler 4 bin 500 liraya yükselecek ve emekliler iki bayramda toplamda 9 bin lira ödeme alacak.

Dul ve Yetimler de Yararlanacak Yapılacak artışlar, dul ve yetimlerin hisseleri oranında ödemelerine de yansıyacak.

Örneğin; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan bir hak sahibine, ikramiye 3 bin 500 lira olursa 2 bin 625 lira, 4 bin lira olursa 3 bin lira ödeme yapılacak.