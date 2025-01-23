EMEKLİYE %44.38 ZAM: 4 formül belli oldu! Bayram ikramiyesi toplam 8 bin 662 TL mi olacak? SSK, Bağ-Kur...

Emekliler, yılın ilk zammını ceplerine koyarken, gözler şimdi bayram ikramiyelerine çevrildi. İkramiyelere yapılacak artış için 4 farklı formül üzerinde duruluyor. Tahminler 3 bin 500 ile 4 bin 500 lira arasında bir artışı işaret ederken dul ve yetimlere de bu artış hisseleri oranında yansıyacak. İşte bayram ikramiyelerine ilişkin merak edilen detaylar...
İkramiye Ödeme Tarihleri
Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihlerinde kutlanacak. Arefe günü ise 29 Mart Cumartesi'ye denk geliyor. Bu nedenle, Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihlerinde kutlanacak. Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.
Artış İçin Gündemdeki 4 Formül
1. 6 Aylık Enflasyon Oranında Artış
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, eğer ikramiyelere 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, yüzde 15,75'lik bir artışla tutar 3 bin 472 lira 50 kuruşa çıkacak. Yuvarlama yapılırsa bu rakam 3 bin 500 lira olacak. Böylece emekliler, iki bayramda toplamda 7 bin lira alabilecek.
2. Yıllık Enflasyona Endeksleme
2024 yılı yıllık enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. İkramiyelerin bu oran doğrultusunda artırılması durumunda bir bayram için ödenecek tutar 4 bin 331 lira olacak. İki bayramda toplam ödeme 8 bin 662 liraya ulaşacak.
3. Sabit Artış: Bin Lira
Geçtiğimiz yıl 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılan ikramiyelerin bu yıl bin liralık bir artışla 4 bin liraya yükseltilmesi öngörülüyor. Bu durumda emekliler, iki bayramda toplam 8 bin lira alacak.
4. Yüzde 50 Artış Formülü
Son formül ise geçen yılki gibi yüzde 50 oranında bir artışı içeriyor. Bu gerçekleşirse ikramiyeler 4 bin 500 liraya yükselecek ve emekliler iki bayramda toplamda 9 bin lira ödeme alacak.
Dul ve Yetimler de Yararlanacak
Yapılacak artışlar, dul ve yetimlerin hisseleri oranında ödemelerine de yansıyacak.
Örneğin; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan bir hak sahibine, ikramiye 3 bin 500 lira olursa 2 bin 625 lira, 4 bin lira olursa 3 bin lira ödeme yapılacak.
İkramiyenin 4 bin 500 liraya yükseltilmesi durumunda ise bu rakam 3 bin 375 lira olacak.
Artış Nasıl Yasalaşacak?
Bayram ikramiyelerinde artış, yasayla mümkün olacak. Konuya ilişkin hazırlanan çalışma, önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
Kabul edilen formül Meclis'e sevk edildikten sonra yasalaşacak ve emekliler, bayram öncesi ödemelerini alacak.
Emekliler artış kararının bir an önce açıklanmasını bekliyor. Hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesinde ödenecek bu tutarlar milyonlarca emeklinin bütçesine önemli bir katkı sağlayacak.
PROMOSYON TUTARLARI DA DEĞİŞTİ
Ocak ayı itibarıyla emekli maaşı alan vatandaşlar için bankaların sunduğu promosyon ödemeleri güncellendi. Artık bazı bankalar, 24.000 TL'ye varan promosyon tutarlarıyla dikkat çekiyor. İşte 2025 Ocak ayı itibarıyla, SGK emeklilerine sunulan banka promosyonları:
Ziraat Bankası
Promosyon Tutarı: 12.000 TL'ye kadar
Ziraat Bankası, SGK emeklilerine maaşlarını bankalarından alacaklarına dair taahhüt vermeleri karşılığında 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor.
VakıfBank
Promosyon Tutarı: 24.000 TL'ye kadar
Maaşını VakıfBank'a taşıyan emeklilere, 12.000 TL promosyonun yanı sıra, 12.000 TL'ye kadar ek nakit ödeme fırsatları sunuluyor. VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kartı ile yapılan alışverişlerde yıllık 12.000 TL'ye kadar ek ödeme yapılabiliyor.
Halkbank
Promosyon Tutarı: 12.000 TL
Halkbank, 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine maaş miktarına göre 12.000 TL'ye kadar promosyon ödeme fırsatı sunuyor.
Yapı Kredi
Promosyon Tutarı: 18.000 TL'ye kadar
Yapı Kredi, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankalarından almayı taahhüt edenlere 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sağlıyor. Ayrıca, dijital ödüllerle bu tutar artırılabiliyor.
Garanti BBVA
Promosyon Tutarı: 15.000 TL
Garanti BBVA, maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında nakit promosyon avantajı sunuyor.
QNB Finansbank
Promosyon Tutarı: 16.200 TL'ye kadar
15.000 TL'ye varan promosyonun yanı sıra, ek olarak CardFinans Emekli kredi kartı ile yapılan harcamalarda yıllık 1.200 TL indirimle toplamda 16.200 TL'ye kadar promosyon veriliyor.
Akbank
Promosyon Tutarı: 17.500 TL'ye kadar
SGK emeklilerine maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon ödemesi yapan Akbank, ayrıca 2.500 TL chip-para ödülü sunuyor.
İş Bankası
Promosyon Tutarı: 12.000 TL
İş Bankası, emekli maaşını taşıyan SGK emeklilerine, maaş miktarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödeme fırsatı veriyor.
Türkiye Finans
Promosyon Tutarı: 12.000 TL
Türkiye Finans, maaşını 36 ay boyunca bankadan alacak emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon ödeme garantisi sağlıyor.
DenizBank
Promosyon Tutarı: 20.000 TL'ye kadar
DenizBank, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyonun yanı sıra, bankanın sunduğu ek ürünlerle toplamda 20.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.
Şekerbank
Promosyon Tutarı: 12.000 TL
Şekerbank, maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapmaktadır.