%30’luk fark cebe kalsın! Hesaplı emeklilik için süreye dikkat: İşte Borçlanma ve ihyada merak edilenler

Eksik primini tamamlamak için borçlanma ya da ihya planlayan pek çok kişi, hesaplı ödeme yapmak için 2024 yılı sona ermeden başvurusunu yaptı. Şimdi ise ödeme zamanı geldi.

Asgari ücretin 1 Ocak'tan itibaren brüt 20 bin 2 liradan 26 bin 5 liraya yükselmesi borçlanma ve ihyada ödeme tutarlarını yükseltirken, 2024 yılı bitmeden önce başvurusunu yapanlar süresi içerisinde ödemesini gerçekleştirirse yüzde 30'luk artıştan etkilenmeyecek. İşte borçlanma ve ihyaya ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

TUTARLAR NASIL DEĞİŞTİ? Doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar brüt asgari ücretin yüzde 32'si, yurt dışı borçlanmasında yüzde 45'i, ihyada ise yüzde 34.5'i oluyor.

1 Ocak itibariyle başvuranlar için 1 aylık doğum ve askerlik borçlanması 6 bin 400 lira 80 kuruştan 8 bin 321 lira 76 kuruşa, yurt dışı borçlanması 9 bin 1 lira 13 kuruştan 11 bin 702 lira 48 kuruşa, ihya da 6 bin 900 lira 86 kuruştan 8 bin 971 lira 89 kuruşa yükseldi. 18 aylık askerlik borçlanmasında 34 bin 577, 2 yıllık bir çocuk borçlanmasında 46 bin 103 lira fark ortaya çıktı.

NE KADAR SÜREDE ÖDENMELİ?

Şimdi borçlanma ya da ihya için harekete geçenler yeni tutarlar üzerinden ödeme yaparken, başvuruyu 2024 sonuna kadar gerçekleştirmiş olanlar ise parayı süresinde yatırırsa eski tutarlardan işlemi tamamlayabiliyor.

Başvurunun yanmaması ve zamlı ödeme yapmak zorunda kalmamak için tebligat tarihinden itibaren 1-3 aylık bir süre bulunuyor. Askerlik ve doğum gibi hizmet borçlanmalarında borcun tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde ödemesi gerekiyor. Yurt dışı borçlanmalarında ve Bağ-Kur ihyasında ise süre 3 ay.