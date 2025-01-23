Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

2025 Ocak ayının son günlerine yaklaşırken altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre altın yatırımcıları yeni yıla karlı bir başlangıç yaptı. Hem ons hem de gram altında yükseliş kaydedildi. Özellikle gram altın bu ayın ortasında rekor seviyelere ulaştı. Peki, bugün gram altın, yarım altın, Bitcoin, dolar, euro fiyatları ne kadar? Güncel verilere göz atalım.