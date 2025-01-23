Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

2025 Ocak ayının son günlerine yaklaşırken altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre altın yatırımcıları yeni yıla karlı bir başlangıç yaptı. Hem ons hem de gram altında yükseliş kaydedildi. Özellikle gram altın bu ayın ortasında rekor seviyelere ulaştı. Peki, bugün gram altın, yarım altın, Bitcoin, dolar, euro fiyatları ne kadar? Güncel verilere göz atalım.
Gram altın
ALIŞ(TL) 3.155,67
SATIŞ(TL) 3.156,07
22 ayar bilezik
ALIŞ(TL) 2.871,70
SATIŞ(TL) 2.894,80
Cumhuriyet altını
ALIŞ(TL) 20.486,00
SATIŞ(TL) 20.653,00
Yarım altın
ALIŞ(TL) 10.277,00
SATIŞ(TL) 10.368,00
Tam altın
ALIŞ(TL) 20.236,19
SATIŞ(TL) 20.633,08
Ata altın
ALIŞ(TL) 20.868,57
SATIŞ(TL) 21.392,58
Ons altın
ALIŞ(USD) 2.752,83
SATIŞ(USD) 2.753,42
Bugün Bitcoin ne kadar oldu 23 Ocak 2025?
Gün itibarıyla Bitcoin 102.444,40 USD seviyesinde seyrediyor.