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Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

23 Ocak (bugün) itibarıyla altın, dolar ve Bitcoin piyasasında son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, güncel verilere göre canlı altın fiyatları bugün nasıl seyrediyor? Bitcoin'de düşüş mü yoksa yükseliş mi söz konusu? Dolar günü kaç TL ile açtı? İşte piyasadan yeni veriler.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 08:54 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 08:54
Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

2025 Ocak ayının son günlerine yaklaşırken altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre altın yatırımcıları yeni yıla karlı bir başlangıç yaptı. Hem ons hem de gram altında yükseliş kaydedildi. Özellikle gram altın bu ayın ortasında rekor seviyelere ulaştı. Peki, bugün gram altın, yarım altın, Bitcoin, dolar, euro fiyatları ne kadar? Güncel verilere göz atalım.

Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

Gram altın

ALIŞ(TL) 3.155,67

SATIŞ(TL) 3.156,07

Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

22 ayar bilezik

ALIŞ(TL) 2.871,70

SATIŞ(TL) 2.894,80

Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

Cumhuriyet altını

ALIŞ(TL) 20.486,00

SATIŞ(TL) 20.653,00

Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

Yarım altın

ALIŞ(TL) 10.277,00

SATIŞ(TL) 10.368,00

Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

Tam altın

ALIŞ(TL) 20.236,19

SATIŞ(TL) 20.633,08

Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

Ata altın

ALIŞ(TL) 20.868,57

SATIŞ(TL) 21.392,58

Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

Ons altın

ALIŞ(USD) 2.752,83

SATIŞ(USD) 2.753,42

Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

Bugün Bitcoin ne kadar oldu 23 Ocak 2025?

Gün itibarıyla Bitcoin 102.444,40 USD seviyesinde seyrediyor.

Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

(NOT: Haberde yer verilen görseller Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

(NOT: Yukarıdaki veriler anlıktır, değişkenlik gösterebilir.)

Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

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Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

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Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

👆

Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

👆

Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

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Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

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Anlık altın fiyatları 23 Ocak | Bugün yarım altın, gram altın, Bitcoin, dolar kaç TL?

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