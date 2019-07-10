ASELSAN yaptı, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zaev tanıttı

ASELSAN yeni ihalenin de adaylarından biri

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti benzer bir sistemi ülkenin doğu-batı ekseninde uzanan Koridor-8 Otoyolu'na da kurmak için ihaleye hazırlanıyor. Yeni ihale de Avrupa Kalkınma Bankası gözetiminde uluslararası yarışma şeklinde yapılacak. İhale için en olgun çözüme sahip ASELSAN, en güçlü yüklenici adayları arasında bulunuyor.

ASELSAN tarafından kurulan sistemde, otomatik ve kartlı geçiş gişeleri bulunuyor. Sisteme abone olmak isteyen kullanıcılar ve abonelerin hesap işlemleri için gişe sahalarında satış servisi veren kiosklar yer alıyor. Aboneler hesaplarına internet ödeme yöntemleri veya akıllı telefonlarıyla da ulaşabiliyor.