Emekliye %40 zam tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 14.977 TL en düşük maaş torbada! 10.000, 11.500, 12.750 TL alanlar temmuzda...

1 Emeklilerin merakla beklediği Temmuz 2024 zam oranı, 7 gün içinde açıklanacak. Bu süreçte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşı ve kök maaş zammı olmak üzere iki önemli düzenleme yapılması planlanıyor. Emekli maaş zam oranı, son 6 aylık enflasyon verileriyle belirlenecek ve ardından refah payı masaya yatırılacak.

2 Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı için artık sayılı gün kaldı. Milyonlar zam oranının belli olacağı 3 Temmuz tarihini merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti.