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Emekliye %40, 45, 50 oranla zamlı maaş hesabı! Yeni tahmin geldi... SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 13.961 TL'yi bulacak! %10 refah payı ilavesiyle...

2024 Ocak ayında emeklilere yapılacak kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için hazırlıklar sürüyor. Hükümet, 6 aylık enflasyon rakamlarının belirlenmesi sonrasında refah payı hariç emekli zammını kesinleştirecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekliye yapılacak zam düzenlemesi başta olmak üzere, milyonların alım gücünü artıracak adımlar için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlama kararı aldı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2024? İşte en yeni tablo haberimizde!

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 06:56 Güncelleme 01 Aralık 2023, 06:56
Emekliye %40, 45, 50 oranla zamlı maaş hesabı! Yeni tahmin geldi... SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 13.961 TL’yi bulacak! %10 refah payı ilavesiyle... 1

Son dakika haberlerine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğinde yeni bir düzenleme ile emekli maaşlarına zam yapılacak. Bu düzenleme, 16,9 milyon emekli vatandaşın alım gücünü olumlu yönde etkileyecek. Bakan Şimşek, emekli zammının yanı sıra asgari ücret ve memur zammı için de bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor. Peki, yeni yılda emekli maaşları ne kadar olacak? İşte hesaplamalar...

Emekliye %40, 45, 50 oranla zamlı maaş hesabı! Yeni tahmin geldi... SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 13.961 TL’yi bulacak! %10 refah payı ilavesiyle... 2

2024'te Emekli Maaşlarında Yeniden Düzenleme: Kök Maaşlar Artacak ve En Düşük Emekli Maaşı Yükseliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Vizyonu: Tek Haneli Enflasyon ve Refah Artışı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 Ocak ayına yönelik emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için bütçe çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Şimşek, reel alım gücünü artırmak adına "tek haneli enflasyon"u birinci öncelik olarak belirleyerek, koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonun kontrol altına alınmasını hedefliyor.

Emekliye %40, 45, 50 oranla zamlı maaş hesabı! Yeni tahmin geldi... SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 13.961 TL’yi bulacak! %10 refah payı ilavesiyle... 3

Merkez Bankası'nın Kararlılığı ve TL Reel Getiri Patikası

Merkez Bankası, Kasım ayında politika faizini yüzde 40'a çıkararak sıkı para politikasında kararlı olduğunu vurguladı. Bu kararla birlikte Türk Lirası'nın reel getiri patikasına girdiği gözlemlenirken, döviz kuru üzerindeki baskının minimize olduğu ve TL mevduata olan geçişlerin hızlandığı belirlendi.

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