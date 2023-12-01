Emekliye %40, 45, 50 oranla zamlı maaş hesabı! Yeni tahmin geldi... SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 13.961 TL'yi bulacak! %10 refah payı ilavesiyle...

1

Son dakika haberlerine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğinde yeni bir düzenleme ile emekli maaşlarına zam yapılacak. Bu düzenleme, 16,9 milyon emekli vatandaşın alım gücünü olumlu yönde etkileyecek. Bakan Şimşek, emekli zammının yanı sıra asgari ücret ve memur zammı için de bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor. Peki, yeni yılda emekli maaşları ne kadar olacak? İşte hesaplamalar...