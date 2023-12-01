Emekliye %40, 45, 50 oranla zamlı maaş hesabı! Yeni tahmin geldi... SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 13.961 TL'yi bulacak! %10 refah payı ilavesiyle...

Son dakika haberlerine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğinde yeni bir düzenleme ile emekli maaşlarına zam yapılacak. Bu düzenleme, 16,9 milyon emekli vatandaşın alım gücünü olumlu yönde etkileyecek. Bakan Şimşek, emekli zammının yanı sıra asgari ücret ve memur zammı için de bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor. Peki, yeni yılda emekli maaşları ne kadar olacak? İşte hesaplamalar...
2024'te Emekli Maaşlarında Yeniden Düzenleme: Kök Maaşlar Artacak ve En Düşük Emekli Maaşı Yükseliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Vizyonu: Tek Haneli Enflasyon ve Refah Artışı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 Ocak ayına yönelik emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için bütçe çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Şimşek, reel alım gücünü artırmak adına "tek haneli enflasyon"u birinci öncelik olarak belirleyerek, koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonun kontrol altına alınmasını hedefliyor.
Merkez Bankası'nın Kararlılığı ve TL Reel Getiri Patikası
Merkez Bankası, Kasım ayında politika faizini yüzde 40'a çıkararak sıkı para politikasında kararlı olduğunu vurguladı. Bu kararla birlikte Türk Lirası'nın reel getiri patikasına girdiği gözlemlenirken, döviz kuru üzerindeki baskının minimize olduğu ve TL mevduata olan geçişlerin hızlandığı belirlendi.