Emekliye 13.750 TL ek ödeme! 1-31 Aralık 2023 promosyon LİSTESİ değişti! 4 bankadan yeni tablo: Ziraat, Vakıfbank, Garanti, Akbank...

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Bankaların promosyon tutarları artışa geçiyor. Emeklilere yönelik bu banka promosyonları ve avantajlar, maaşlarını taşımak isteyen emeklilere geniş bir yelpaze sunuyor. Her bir bankanın farklı avantajları ve koşulları bulunuyor, bu nedenle emekliler, ihtiyaçlarına en uygun olanı seçerek maaşlarını daha avantajlı bir şekilde almaya devam edebilirler. Peki, Aralıkta emekli promosyonları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...