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Emekliye 13.750 TL ek ödeme! 1-31 Aralık 2023 promosyon LİSTESİ değişti! 4 bankadan yeni tablo: Ziraat, Vakıfbank, Garanti, Akbank...

Aralık ayıyla birlikte bankaların karşılıklı promosyon yarışları oldukça kızışmış durumda. Promosyon teklifleri bağlamında bazı bankalardan yeni açıklamalar geldi. Taban ödemeler 12.500 TL'ye kadar yükseltildi. Önümüzdeki günlerde promosyon ödemelerinin 13 bin TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Bugünden itibaren tutarlar değişmeye başlayacak. İşte banka banka promsoyon ücret lisesi haberimizde...

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 10:03 Güncelleme 01 Aralık 2023, 10:03
Emekliye 13.750 TL ek ödeme! 1-31 Aralık 2023 promosyon LİSTESİ değişti! 4 bankadan yeni tablo: Ziraat, Vakıfbank, Garanti, Akbank... 1

Bankaların promosyon tutarları artışa geçiyor. Emeklilere yönelik bu banka promosyonları ve avantajlar, maaşlarını taşımak isteyen emeklilere geniş bir yelpaze sunuyor. Her bir bankanın farklı avantajları ve koşulları bulunuyor, bu nedenle emekliler, ihtiyaçlarına en uygun olanı seçerek maaşlarını daha avantajlı bir şekilde almaya devam edebilirler. Peki, Aralıkta emekli promosyonları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Emekliye 13.750 TL ek ödeme! 1-31 Aralık 2023 promosyon LİSTESİ değişti! 4 bankadan yeni tablo: Ziraat, Vakıfbank, Garanti, Akbank... 2

Emeklinin maaşına Ocak ayında zam yapılacak. Kök maaşın artmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı da artacak. Bu gelişme, milyonlarca emeklinin aldığı maaşı olumlu bir şekilde etkileyecek. Ayrıca, bu emekli zammı öncesi bankalar, emeklilere yönelik çeşitli promosyonları devreye soktu.

Emekliye 13.750 TL ek ödeme! 1-31 Aralık 2023 promosyon LİSTESİ değişti! 4 bankadan yeni tablo: Ziraat, Vakıfbank, Garanti, Akbank... 3

Emekli Promosyonları Rekor Seviyede!
Temmuz zammı sonrasında maaşını taşıyan emeklilere verilen promosyonlar rekor seviyelere ulaşmıştı. Özellikle 7 bin 500 lira maaş alan emeklilere bankalar, 7 bin 500 liraya kadar promosyon verdi. Maaşı en düşük emekli maaşının üstünde olanlar ise promosyon olarak 10 bin lira aldı.

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