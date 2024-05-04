Faizsiz kredilerde taksit tablosu çıktı! Borcu olana 20 bin TL trink hesapta! Mayıs ödeme listesi; Garanti, Finansbank, ING, Akbank...

Mayıs ayıyla birlikte, bankaların duyurduğu sıfır faizli kredi kampanyaları, birçok vatandaşın ilgi odağı haline geldi. Bankaların müşteri çekme yarışında çeşitli avantajlar sunarak rekabet ettiği bu dönemde, vatandaşlar da ihtiyaçlarına en uygun krediyi bulmak için fırsatları değerlendirmeye çalışıyor. Bu kampanyalar, özellikle büyük alışverişler, acil nakit ihtiyaçları ve yatırım planları olan bireyler için oldukça cazip fırsatlar sunuyor.