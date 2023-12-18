Emekliye %4 ek ödemeyle nihai zam tablosu çıktı! Tarım, EYT, SGK-SSK, Bağkur'luya 14.222,24 TL maaş netleşiyor! %10'luk refah payı ile en düşük emekli maaş hesabı...

1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak, bu da emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamları belirleyecek. 2024 yılına girerken, emeklilere ve memurlara yapılacak zammın miktarı merak konusu oldu. Yapılan önceki tahminlere göre, enflasyon artışının ardından refah payı hariç olarak belirlenecek zam oranı yüzde 38.08 olarak öngörülüyor.