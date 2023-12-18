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Emekliye %4 ek ödemeyle nihai zam tablosu çıktı! Tarım, EYT, SGK-SSK, Bağkur'luya 14.222,24 TL maaş netleşiyor! %10'luk refah payı ile en düşük emekli maaş hesabı...

Emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için 2024 Ocak zammına sayılı günler kaldı. Milyonlar, gelirlerine yapılacak olan bu zamlarla ilgili son gelişmeleri heyecanla bekliyor. Ekonomistlerle gerçekleştirdiği 2023 yılının son anket sonuçlarını yayımlayan Merkez Bankası, emekli ve memur zammı için önemli ipuçları sundu. Emekli maaşı zammında beklenen rakamların gerçekleşmesi durumunda, refah payı hariç yüzde 38,08'lik bir artışın mümkün olacağı belirtiliyor.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 14:31 Güncelleme 18 Aralık 2023, 14:31
Emekliye %4 ek ödemeyle nihai zam tablosu çıktı! Tarım, EYT, SGK-SSK, Bağkur’luya 14.222,24 TL maaş netleşiyor! %10’luk refah payı ile en düşük emekli maaş hesabı... 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak, bu da emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamları belirleyecek. 2024 yılına girerken, emeklilere ve memurlara yapılacak zammın miktarı merak konusu oldu. Yapılan önceki tahminlere göre, enflasyon artışının ardından refah payı hariç olarak belirlenecek zam oranı yüzde 38.08 olarak öngörülüyor.

Emekliye %4 ek ödemeyle nihai zam tablosu çıktı! Tarım, EYT, SGK-SSK, Bağkur’luya 14.222,24 TL maaş netleşiyor! %10’luk refah payı ile en düşük emekli maaş hesabı... 2

Milyonlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak Çarşamba günü açıklayacağı Aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. 6 aylık enflasyon verileri, emekli kök maaş zammı ve memur zam oranını belirleyecek.

Emekliye %4 ek ödemeyle nihai zam tablosu çıktı! Tarım, EYT, SGK-SSK, Bağkur’luya 14.222,24 TL maaş netleşiyor! %10’luk refah payı ile en düşük emekli maaş hesabı... 3

SSK, Bağ-Kur Emekli Kök Maaş Zammı:

Ocak 2024'ün ilk yarısında, emeklilerin gelirini artıracak olan düzenlemelerden ilki SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaş zammı olacak. Ancak, bu artışın yanı sıra en düşük emekli maaşı da yeniden belirlenecek.

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