5.5 milyona emeklilikte yeni yaş çizgisi çıktı! 10-15 yıl ile 3600-5000 primi olanlar kademeli emeklilik ikramiyesini alacak! 2000-2005-2011'li SGK'lılar...

1 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanlar için yaş şartının kaldırılması sevincini yaşayan vatandaşlar, bu tarihten sonra sigortalı olanların emeklilik şartlarını öğrenmeye başladı. Yapılan düzenlemeye göre, EYT'li olamayan sigortalılar için kademeli bir yaş şartı öngörülüyor ve bu şartlar işe giriş tarihlerine bağlı olarak belirleniyor.

2 Türkiye'de emeklilik sistemi, 3 Mart tarihinde yapılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile tarihi bir dönüşüm geçiriyor. Bu önemli adım, 1999 yasası öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar için beklenen müjdeli haberi beraberinde getiriyor.