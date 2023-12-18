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5.5 milyona emeklilikte yeni yaş çizgisi çıktı! 10-15 yıl ile 3600-5000 primi olanlar kademeli emeklilik ikramiyesini alacak! 2000-2005-2011'li SGK'lılar...

Yapılan düzenlemelerle birlikte, emekli olmak isteyenler için yaş şartı kademeli olarak uygulanacak ve prim sistemi de revize edilecek.1999 öncesi sigortalı olan yaklaşık 3 milyon vatandaş, yaş şartı olmadan emekli olabiliyor. Ancak, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için kademeli bir yaş şartı getiriliyor. Bu değişiklikle birlikte, emeklilik hakkına erişen vatandaş sayısının yıllar içinde 5 milyonu aşması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 10:56 Güncelleme 18 Aralık 2023, 10:56
5.5 milyona emeklilikte yeni yaş çizgisi çıktı! 10-15 yıl ile 3600-5000 primi olanlar kademeli emeklilik ikramiyesini alacak! 2000-2005-2011’li SGK’lılar... 1

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanlar için yaş şartının kaldırılması sevincini yaşayan vatandaşlar, bu tarihten sonra sigortalı olanların emeklilik şartlarını öğrenmeye başladı. Yapılan düzenlemeye göre, EYT'li olamayan sigortalılar için kademeli bir yaş şartı öngörülüyor ve bu şartlar işe giriş tarihlerine bağlı olarak belirleniyor.

5.5 milyona emeklilikte yeni yaş çizgisi çıktı! 10-15 yıl ile 3600-5000 primi olanlar kademeli emeklilik ikramiyesini alacak! 2000-2005-2011’li SGK’lılar... 2

Türkiye'de emeklilik sistemi, 3 Mart tarihinde yapılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile tarihi bir dönüşüm geçiriyor. Bu önemli adım, 1999 yasası öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar için beklenen müjdeli haberi beraberinde getiriyor.

5.5 milyona emeklilikte yeni yaş çizgisi çıktı! 10-15 yıl ile 3600-5000 primi olanlar kademeli emeklilik ikramiyesini alacak! 2000-2005-2011’li SGK’lılar... 3

Yapılan düzenleme ile birlikte, emeklilikte yaş şartı kalktı ve 1999 yılı öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı elde edilebilecek. Bu kapsamda, 3 Mart'tan bu yana yaklaşık 2 milyon EYT'li, emeklilik başvurusunu yaparak haklarını elde etti. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilerin sayısının önümüzdeki dönemde toplamda 5 milyona yaklaşması bekleniyor.

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