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5.250 TL kira yardımı veriliyor! Formu dolduran 15 gün sonra maaş kartından çekecek! TC kimlik aslı ve fotokopisi yeterli! Online başvuru ile...

Devlet, kirada yaşayan ve düşük gelirli ailelere yönelik olarak başlattığı kira yardımı programıyla, maddi sıkıntı içindeki vatandaşlara önemli bir destek sunuyor. Program kapsamında, kirada oturan ailelere aylık belirli bir tutarda finansal yardım yapılacak. Ülke genelindeki düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere nefes aldıracak adımlar atılıyor. Devlet, kirada yaşayan vatandaşlara aylık kira yardımı sağlamak üzere kapsamlı bir destek programını hayata geçirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 16:32 Güncelleme 18 Aralık 2023, 16:32
5.250 TL kira yardımı veriliyor! Formu dolduran 15 gün sonra maaş kartından çekecek! TC kimlik aslı ve fotokopisi yeterli! Online başvuru ile... 1

İstanbul'da kira yardımı tutarları bir kez daha gündeme geldi. Özellikle kentsel dönüşüm sürecinde evini devredenlerin alacakları kira yardımı ücretleri, yapılan düzenlemelerle artırıldı. İstanbul'da ev sahipleri, 2024 yeni kira yardımı miktarını ve olası bir zam durumunu merakla bekliyor.

5.250 TL kira yardımı veriliyor! Formu dolduran 15 gün sonra maaş kartından çekecek! TC kimlik aslı ve fotokopisi yeterli! Online başvuru ile... 2

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarının ardından, İstanbul'daki kira yardımı miktarlarında önemli bir artış gerçekleşti. Daha önce 3 bin 500 lira olarak belirlenen kentsel dönüşüm kira yardımı, yeni düzenlemeyle 5 bin 250 liraya yükseltildi. Bu artış, özellikle kentsel dönüşüm projelerine katılan vatandaşlar için büyük bir destek olarak görülüyor.

2024'te ödemelere zam gelmesi bekleniyor.

5.250 TL kira yardımı veriliyor! Formu dolduran 15 gün sonra maaş kartından çekecek! TC kimlik aslı ve fotokopisi yeterli! Online başvuru ile... 3

Kira Yardımı Başvuru Süreci ve Şartları
Kira yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru tarihlerini takip ederek ilk 15 gün içinde yardımlarını alabilecekler. Başvuru işlemleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine yapılmalıdır.

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