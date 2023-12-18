5.250 TL kira yardımı veriliyor! Formu dolduran 15 gün sonra maaş kartından çekecek! TC kimlik aslı ve fotokopisi yeterli! Online başvuru ile...

1 İstanbul'da kira yardımı tutarları bir kez daha gündeme geldi. Özellikle kentsel dönüşüm sürecinde evini devredenlerin alacakları kira yardımı ücretleri, yapılan düzenlemelerle artırıldı. İstanbul'da ev sahipleri, 2024 yeni kira yardımı miktarını ve olası bir zam durumunu merakla bekliyor.

2 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarının ardından, İstanbul'daki kira yardımı miktarlarında önemli bir artış gerçekleşti. Daha önce 3 bin 500 lira olarak belirlenen kentsel dönüşüm kira yardımı, yeni düzenlemeyle 5 bin 250 liraya yükseltildi. Bu artış, özellikle kentsel dönüşüm projelerine katılan vatandaşlar için büyük bir destek olarak görülüyor. 2024'te ödemelere zam gelmesi bekleniyor.