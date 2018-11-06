Emekliye yüzde 12 zam! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 4'lük artışa ilaveten ne kadar fark alacağını gösterecek. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu.



