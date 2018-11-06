Emekliye yüzde 12 zam! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
Emekliye yüzde 12 zam! 4 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.26 çıktı. Memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 8.76 enflasyon farkı oluştu, zam oranı yüzde 12.76'ya yükseldi. Kesin oran için 2 veri kaldı. Peki emekli maaşına yapılacak zam ile birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
6 Kasım 2018 Salı, 00:35:24 Güncelleme: 00:39:29
Emekliye yüzde 12 zam! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
Emekliye yüzde 12 zam! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
Emekliye yüzde 12 zam! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
Emekliye yüzde 12 zam! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
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