Emekliye yüzde 12 zam! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliye yüzde 12 zam! 4 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.26 çıktı. Memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 8.76 enflasyon farkı oluştu, zam oranı yüzde 12.76'ya yükseldi. Kesin oran için 2 veri kaldı. Peki emekli maaşına yapılacak zam ile birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

6 Kasım 2018 Salı, 00:35:24 Güncelleme: 00:39:29
Emekliye yüzde 12 zam! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
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Emekliye yüzde 12 zam! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta zamlanacak.

Emekliye yüzde 12 zam! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
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Emekliye yüzde 12 zam! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Zam oranlarında enflasyon belirleyici olacak.

Emekliye yüzde 12 zam! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
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Emekliye yüzde 12 zam! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 4'lük artışa ilaveten ne kadar fark alacağını gösterecek. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu.

Emekliye yüzde 12 zam! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
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Emekliye yüzde 12 zam! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, dün Ekim ayı enflasyon verisini açıkladı.

Emekliye yüzde 12 zam! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
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Emekliye yüzde 12 zam! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Ekim'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2.67 arttı.

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