Emekliye 3’lü kazanç! Geliri artıracak talepler: İntibak iyileştirmesi, maaş, büyümeden pay...
Emekliler son yıllarda pek çok önemli imkana kavuştu. Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için 3 teklif geldi. TÜED'in talepleri arasında "İntibak ile iyileştirme yapılsın. En düşük maaş asgari ücrete eşitlensin. Emeklilere büyümeden pay verilsin" teklifleri de yer aldı. İşte merak edilen tüm detaylar...
13.10.2021 06:57
- Son Güncelleme: 13.10.2021 06:57
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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Müşaviri Avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu, emeklilere intibak ve iyileştirme yapılmasını istediklerini söyledi.