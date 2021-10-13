Emekliye 3’lü kazanç! Geliri artıracak talepler: İntibak iyileştirmesi, maaş, büyümeden pay...

İntibak düzenlemesi ile emekli maaşlarında iyileştirme yapılmasını beklediklerini anlatan Yazıcıoğlu, en düşük emekli aylığının da bin 500 liradan, halen net 2 bin 825 lira olan net asgari ücret seviyesine yükseltilmesini teklif etti.