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Emekliye 3’lü kazanç! Geliri artıracak talepler: İntibak iyileştirmesi, maaş, büyümeden pay...

Emekliler son yıllarda pek çok önemli imkana kavuştu. Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için 3 teklif geldi. TÜED'in talepleri arasında "İntibak ile iyileştirme yapılsın. En düşük maaş asgari ücrete eşitlensin. Emeklilere büyümeden pay verilsin" teklifleri de yer aldı. İşte merak edilen tüm detaylar...

13.10.2021 06:57 - Son Güncelleme: 13.10.2021 06:57
Emekliye 3’lü kazanç! Geliri artıracak talepler: İntibak iyileştirmesi, maaş, büyümeden pay...

Ülkemizde emekliler son yıllarda pek çok önemli imkana kavuştu.

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Emekliye 3’lü kazanç! Geliri artıracak talepler: İntibak iyileştirmesi, maaş, büyümeden pay...

Bayram ikramiyesi ve promosyon gibi ek gelir imkanları hayata geçilirken, emekli aylıklarında da iyileştirmelere de imza atıldı.

Emekliye 3’lü kazanç! Geliri artıracak talepler: İntibak iyileştirmesi, maaş, büyümeden pay...

Ancak emeklilerden yeni iyileştirme talepleri de geliyor.

Emekliye 3’lü kazanç! Geliri artıracak talepler: İntibak iyileştirmesi, maaş, büyümeden pay...

EN AZ 2.825 TL ÖDEME
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Müşaviri Avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu, emeklilere intibak ve iyileştirme yapılmasını istediklerini söyledi.

Emekliye 3’lü kazanç! Geliri artıracak talepler: İntibak iyileştirmesi, maaş, büyümeden pay...

İntibak düzenlemesi ile emekli maaşlarında iyileştirme yapılmasını beklediklerini anlatan Yazıcıoğlu, en düşük emekli aylığının da bin 500 liradan, halen net 2 bin 825 lira olan net asgari ücret seviyesine yükseltilmesini teklif etti.

Emekliye 3’lü kazanç! Geliri artıracak talepler: İntibak iyileştirmesi, maaş, büyümeden pay...

ESKİ HESABA DÖNÜŞ
Emekli aylığı hesaplama sisteminde eskiye dönülmesi gerektiğini ifade eden Yazıcıoğlu, şunları söyledi:

Emekliye 3’lü kazanç! Geliri artıracak talepler: İntibak iyileştirmesi, maaş, büyümeden pay...

"5510 Sayılı Yasa'yla yeniden düzenlenen aylık bağlama sistemi mevcut emeklilerde ve yeni emekli olacaklarda hak kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle emekli aylığı hesaplamalarında üçlü sistem yeniden düzenlenmeli ve emeklilere ekonomik büyümeden pay verilmelidir."

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