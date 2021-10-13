PTT’den hemen paranızı alabilirsiniz! Devletin verdiği yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor! İşte başvuru şartları...

Bu destekten yaralanmak isteyen vatandaşlar vâkıfa giderek kayıt olmaları dâhilin de aile içerisinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretten daha azsa, elektrik desteği alma imkânına sahiptirler. Yani destek alabilme imkânına sahip olmak için hane gelir tutarının 701 Liradan daha düşük olması şartı vardır.