PTT’den hemen paranızı alabilirsiniz! Devletin verdiği yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor! İşte başvuru şartları...
İhtiyaç sahibi aileleri ekonomik olarak rahatlatmak amacıyla verilen devlet destekleri devam ediyor. Çoğu kişinin bu yardımlardan haberi yok ve başvuru şartlarını karşılayanlar PTT'den hemen parasını alabiliyor. Peki Devletin verdiği yardımlar neler? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu desteklerden yararlanmak için ihtiyaç sahibi olan ailenin ekonomik yetersizliğinin olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Öncesinde başvuru yapmak da gerekli, devletin verdiği yardımların hangileri olduğu ve başvuru şartları hakkında tüm bilgileri haberimizde derledik.
Devletin vatandaşlara sunduğu ekonomik destekler saymakla bitmiyor ve bu yardımlardan haberi olmayanlar başvurusunu yapmadıkları için paralarını alamıyor. Devletin verdiği yardımların neler olduğunu, başvuru şartlarını öğrenenler istenen şartları karşılıyor olmaları halinde başvurularını yaptıktan sonra PTT'den hemen paralarını çekebilirler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen destekleri haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte tüm detaylar…
Bu destekten yaralanmak isteyen vatandaşlar vâkıfa giderek kayıt olmaları dâhilin de aile içerisinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretten daha azsa, elektrik desteği alma imkânına sahiptirler. Yani destek alabilme imkânına sahip olmak için hane gelir tutarının 701 Liradan daha düşük olması şartı vardır.
ELEKTRİK YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yardımdan faydalanmak için vatandaşların yanlarında güncel elektrik faturası tutarı olması gerekmektedir. Başvuru için güncel fatura üzerinden sorgulamalar yapılır ve başvuru onaylanır. Sorgulama sonucunun olumlu olması dahilinde ücret nakit olarak verilmez, fatura tutarlarınızdan düşer.