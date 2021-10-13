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Dikkat emekli maaşını yükseltiyor! Bahşişleri bordroya ekleyin: Otel, restoran, lokanta, otopark vb yerlerde çalışanlar...

Bahşiş yasal olarak koruma altında olup, bazı işlerde temel ücret olarak kabul ediliyor. Çalışanların bahşişlerinin bordroya eklenmesi emekli aylığını yükseltiyor. Peki, bahşiş ödemelerinden vergi alınıyor mu? Bahşişler sigorta primine esas kazanca dahil ediliyor mu? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

Hazal Ateş
13.10.2021 06:57 - Son Güncelleme: 13.10.2021 06:57
Dikkat emekli maaşını yükseltiyor! Bahşişleri bordroya ekleyin: Otel, restoran, lokanta, otopark vb yerlerde çalışanlar...

Otel, restoran, lokanta, eğlence yerleri, otopark gibi yerlerde milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'bahşiş' yasal olarak koruma altında olup, bazı işlerde temel ücret olarak kabul ediliyor.

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Dikkat emekli maaşını yükseltiyor! Bahşişleri bordroya ekleyin: Otel, restoran, lokanta, otopark vb yerlerde çalışanlar...

Çalışanların bahşişlerinin bordroya eklenmesi emekli aylığını yükseltiyor.

Dikkat emekli maaşını yükseltiyor! Bahşişleri bordroya ekleyin: Otel, restoran, lokanta, otopark vb yerlerde çalışanlar...

Yargıtay da bahşiş adı altında yapılan ödemelerin ücret mahiyetinde olduğuna dikkat çekiyor.

Dikkat emekli maaşını yükseltiyor! Bahşişleri bordroya ekleyin: Otel, restoran, lokanta, otopark vb yerlerde çalışanlar...

■ Bahşişin bordroya dâhil edilmesi ne işe yarar?

Dikkat emekli maaşını yükseltiyor! Bahşişleri bordroya ekleyin: Otel, restoran, lokanta, otopark vb yerlerde çalışanlar...

Bahşiş de dahil olmak üzere aylık tüm kazançlar üzerinden sigorta primi yatırılması yasal zorunluluk.

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