Dikkat emekli maaşını yükseltiyor! Bahşişleri bordroya ekleyin: Otel, restoran, lokanta, otopark vb yerlerde çalışanlar...
Bahşiş yasal olarak koruma altında olup, bazı işlerde temel ücret olarak kabul ediliyor. Çalışanların bahşişlerinin bordroya eklenmesi emekli aylığını yükseltiyor. Peki, bahşiş ödemelerinden vergi alınıyor mu? Bahşişler sigorta primine esas kazanca dahil ediliyor mu? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...
13.10.2021 06:57
- Son Güncelleme: 13.10.2021 06:57
Bahşiş de dahil olmak üzere aylık tüm kazançlar üzerinden sigorta primi yatırılması yasal zorunluluk.