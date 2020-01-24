Zam farkı yatıyor! Memur emeklisi maaş farkı ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Memur emeklisi maaş farkı ne kadar? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerine aylık farklarının 23 Ocak'ta ödenmeye başlandığını, SSK emeklilerine ve Bağ-Kur emeklilerine ise ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını duyurdu. Peki, memur emeklisi maaş farkı ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...