Zam farkı yatıyor! Memur emeklisi maaş farkı ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
2020 memur emeklilerinin maaş farkları 23 Ocak itibarıyla ödenmeye başladı. Emekliler yeni yılla birlikte oluşan aylık farklarını hesaplarında görmeye başladılar. Memur emeklisi maaş farkı ödemesinin yanı sıra SSK ve Bağkur emeklilerinin de maaş farkının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Peki, memur emeklisi maaş farkı ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
Memur emeklisi maaş farkı ne kadar? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerine aylık farklarının 23 Ocak'ta ödenmeye başlandığını, SSK emeklilerine ve Bağ-Kur emeklilerine ise ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını duyurdu. Peki, memur emeklisi maaş farkı ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...
SSK BAĞKUR EMEKLİ MAA FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur ve emeklinin zammı ve alacağı fark 3 Ocak'ta belli olmuştu. SSK emeklileri zamlı maaşlarını 26 Ocak'a kadar çekecek, Bağkur emeklilerine ise 25 ila 28 Ocak arasında yeni maaşlar ödenecek.
Bu kapsamda, 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş maaş farkı yatırılacak.
MEMUR DA ALACAK
Posta'nın haberine göre, memurlar her ayın 15'inde maaşını çekiyor ve zamlı maaşlar 15 Ocak'ta hesaplara yattı. Fakat memurlar, 15 Aralık 2019'da 15 Aralık 2019 ila 14 Ocak 2020 arasındaki maaşını peşin almıştı. Bu durumda 2020 için 14 günlük zamlı maaş farkı yansıtılmadı. Memura ayrıca bağlı oldukları daireler hazırladıkça 14 günlük fark yatırılacak.
YÜZDE 1.49 EK ÖDEME
Memur ve memur emeklisi ocakta yüzde 4'lük toplu sözleşmeye ek olarak yüzde 1.49'luk fark alacaktı. Memur emeklileri her ayın 1-5'i arasında maaş alıyor. Memur emeklisi toplu sözleşme zammını bu tarihler arasında çekti. Ancak ocak zam farkı maaşın yattığı tarihlerde yetişmemişti. Bu farkların ay sonuna kadar veya en geç şubat maaşıyla birlikte ödeneceği tahmin ediliyordu.