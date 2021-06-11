Emekliye 355 TL intibak zammı, Haziran 2021 intibak düzenlemesi yapıldı mı, getirileri neler? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2000 öncesi emekli olan vatandaşlara uygulanan intibak düzenlemesi 2000 sonrası için de yapılacak mı? 5 milyon kişiyi kapsayacak olan bu düzenlemenin bulunduğu aşamanın ne olduğu ve nasıl kazançlar sağlayacağı merak edilerek araştırılanlar arasında yer aldı. İşte emekli intibak zammına ilişkin tüm detaylar…