Anında o saniye dilekçenizi verin emekli olun! Ya 1875 gün prim ödeyip 48-51 ya da 58 yaşını bekleyerek emeklilik...
Erken emekli olabilmek milyonlarca çalışan işçi ve memurun merak ettiği konulardan biri ve erken emekli olabilmenin koşulları, emekli olmanın şartları nelerdir birlikte bakalım. Bu anlamda SGK ile ilgili araştırmalarda en fazla aranan terimler arasında 'Ne zaman emekli olurum?' sorusu geliyor. Emeklilik şartlarının kişiye göre değişmesi nedeniyle bu alanda kendi durumlarını öğrenmek isteyen emekli vatandaşlar SGK uzmanlarına sorular soruyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu, ilk sigorta girişi Eylül 1999 döneminden önce olan çalışanlar için emeklilik yaşı hesaplamasını farklı uyguluyor.
Herkesin bildiği üzere emekli olmak isteyen vatandaşların SGK mevzuatında yer alan tüm koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu koşulların aynı anda sağlanması gidişatında ise emeklilik müracaatı yapılıyor. Emeklilik koşullarının sağlanması muhakkak şartlara göre tanımlansa da bu gidişatlar her kişi için değişiyor. Bu vaziyette emekli olmak isteyen vatandaşlar kendi vaziyetlerini SGK uzmanlarına soruyorlar. Emeklilik yaşının hesaplanmasında SGK'nın etmen olarak kullandığı ilk şart, sigorta prim ödemesinin başlangıç tarihi. Çalışanların emekliliklerine dair son düzenlemelerde emeklilik yaşı SGK prim başlangıcına göre belirleniyor.
1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ocak 1992. Toplam 3359 gün prim ödemem var. Ayrıca 291 gün de Bağkur primim bulunuyor. Acaba ne zaman emeli olurum? (Kadın Çalışan)
Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 1875 gün daha prim ödeyerek, priminizi 5525 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
Ayrıca 3600 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.