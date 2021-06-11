Elektrik faturası kabarık gelenlere altın değerinde haber! Faturanızı yüzde 20 ucuzlatabilirsiniz! Neredeyse bedavaya gelecek...
Elektrik faturanızı yüzde 20 oranında ucuzlatabilirsiniz! Yaz ayının gelmesiyle birlikte elektrik tüketimi artmaya başlıyor. Bilindiği üzere, elektrik tüketim rekoru genelde havalar ısındıkça kırılıyor. Bu sebeple elektrik tasarufu yapmak bu dönemde oldukça önemli. Siz de kullanacağınız bazı yöntemlerle elektrik faturalarınızı düşürebilirsiniz. Evde yapılan bazı önlemlemlerle kabarık gelen faturalarınızı indirerek bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. Bu nedenle hayat boyu lazım olacak 20 öneriyi sizler için derledik.
Yaz ayının gelmesiyle birlikte elektrik tüketimi artmaya başlıyor. Bilindiği üzere, elektrik tüketim rekoru genelde havalar ısındıkça kırılıyor. Bu sebeple elektrik tasarufu yapmak bu dönemde oldukça önemli. Siz de kullanacağınız bazı yöntemlerle elektrik faturalarınızı düşürebilirsiniz. Bu nedenle hayat boyu lazım olacak 20 öneriyi sizler için derledik.
2- Vantilatör kullanın: Klima yerine vantilatör kullanılabiliyorsa tercihinizi vantilatörden yana yapın. Ancak çok sıcak günlerde klima ile vantilatörü aynı anda kullanabilirsiniz. Böylece klimanın sağladığı soğuk hava mekanın içinde daha iyi yayılır. Klima derecesini düşük tutup hissedilen sıcaklığı artırarak elektrikten tasarruf sağlarsınız.
3- Nem alma modunu deneyin: Ülkemizde genellikle yüksek nem oranından dolayı hissedilen sıcaklık çok daha yüksek olur. Klimanızı nem alma modunda çalıştırmayı denemek çoğunlukla istenilen sıcaklığın hissedilmesini sağlayacaktır. Nem alma modu, soğutma modundan daha az elektrik tüketir. Klimanız yoksa, daha düşük bir bütçe ile bir nem alma cihazı da temin edebilirsiniz.