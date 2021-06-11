Elektrik faturası kabarık gelenlere altın değerinde haber! Faturanızı yüzde 20 ucuzlatabilirsiniz! Neredeyse bedavaya gelecek...

3- Nem alma modunu deneyin: Ülkemizde genellikle yüksek nem oranından dolayı hissedilen sıcaklık çok daha yüksek olur. Klimanızı nem alma modunda çalıştırmayı denemek çoğunlukla istenilen sıcaklığın hissedilmesini sağlayacaktır. Nem alma modu, soğutma modundan daha az elektrik tüketir. Klimanız yoksa, daha düşük bir bütçe ile bir nem alma cihazı da temin edebilirsiniz.