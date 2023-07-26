Emekliye %35 kök zam tablosu değişti! SGK-SSK, Bağkur, Tarım 7.500 TL maaş alana 9.437,50 TL ek ödeme! 8.077 seyyanen zam, %70 intibak, %10 refah payı...

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, ekonomiye yönelik alınan önemli tedbirler arasında emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili düzenlemeler de bulunuyor. Açıklamada, bu kesimlerin mağduriyetini gidermek ve bütçe gelirlerini artırmak amacıyla çalışmalar yapılacak. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? İşte memur ve emeklilere dair son gelişmeler haberimizde...
ÖNCE MEMURLAR
1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri heyecanla beklenirken, teklifler arasında 2024'te zamların 3'er aylık dönemler halinde yansıtılması da bulunuyor. Peki konfederasyonların toplu sözleşme masasına taşıyacakları teklifler memurlara ne getirecek? Maaşlar nasıl değişecek? İşte detayları...
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayına damgasını vuracak.