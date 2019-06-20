Büyük İstanbul Projesi'nde büyük gün! Dev proje ihaleye çıkıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, proje aşamasında olan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Karayolu ve metro ağının ortaklaşa kullanılacağı Büyük İstanbul Tüneli Projesi, Cumhurbaşkanlığı kararı sonrasında YİD modeli ile ihale ilanına çıkacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Boğazı'nın altından geçecek 3 Katlı Büyük İstanbulTüneli'nin projelendirme faaliyetlerinin tamamlandığını belirterek, "Metro ve karayolu kesiminin protokol taslağı hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı kararı sonrasında YİD modeli ile ihale ilanına çıkacağız" dedi.
"Raylı sistem ise Söğütlüçeşme-İncirli arasında 30.2 km. ve 15 istasyondan oluşan çift hat metro sistemi olacak. Boğaz altındaki tünel kesiminin yaklaşık 16.8 metre çapında TBM tünel olarak imal edilmesi, altta çift hat metro ve üst iki kesimde 2x2 karayolu ortada olacak şekilde 3 katlı olarak tasarlanmıştır."
İstanbul Boğazı'nda jeofizik etüt ve batimetrik harita çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Turhan, "Lansman koridoruna yakın bölgede tespit edilen iki adet sırt üzerinde güney ve kuzey alternatifler belirlenmiş, Boğaz tabanı için jeolojik kesitler çıkartılmıştır. Tünel tabanı -130 metrede olacak şekilde de tünel yerleştirilmiştir. TBM üreticileri (Herrenknecht, Hitachi, Terratec) ile veriler paylaşılmıştır" dedi.
HAVALİMANI HATTI 2020'DE BİTECEK
Turhan, İstanbul Havalimanı'na erişimi kolaylaştıracak metrolardan Gayrettepe hattının 2020'de, Halkalı'nın ise 2022'de işletmeye açılacağını söyledi. 13 Haziran itibarıyla İstanbul Havalimanı'nda; iç hatlarda 21 bin 709, dış hatlarda ise 60 bin 172, toplamda 81 bin 881 uçak trafiği olduğunu kaydeden Turhan, "Toplamda ise 12 milyon 310 bin 773 yolcu ağırlandı" dedi.