Büyük İstanbul Projesi'nde büyük gün! Dev proje ihaleye çıkıyor

HAVALİMANI HATTI 2020'DE BİTECEK

Turhan, İstanbul Havalimanı'na erişimi kolaylaştıracak metrolardan Gayrettepe hattının 2020'de, Halkalı'nın ise 2022'de işletmeye açılacağını söyledi. 13 Haziran itibarıyla İstanbul Havalimanı'nda; iç hatlarda 21 bin 709, dış hatlarda ise 60 bin 172, toplamda 81 bin 881 uçak trafiği olduğunu kaydeden Turhan, "Toplamda ise 12 milyon 310 bin 773 yolcu ağırlandı" dedi.